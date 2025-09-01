Dr. Mimmie Kwong, profesor asociat de chirurgie vasculară la Universitatea California, Davis, a explicat cauzele, simptomele și riscurile asociate cu insuficiență venoasă cronică (IVC). El a avertizat că Donald Trump ar putea avea nevoie de amputarea piciorului din cauza acestei afecțiuni.

Această afecțiune apare atunci când „venele nu funcționează bine. De obicei, acest lucru se întâmplă la picioare sau la brațe”, a declarat Kwong, într-un text publicat de UC Davis Health.

Printre principalele simptome ale IVC se numără umflarea picioarelor, durere, pulsații și mâncărimi. „Pe măsură ce umflarea se agravează, poate provoca modificări ale pielii, cum ar fi îngroșarea sau inflamația și uscăciunea pielii. În cazuri mai grave, se pot dezvolta răni care nu se vindecă la picioare și, dacă se agravează, ar putea duce la amputări”, a explicat dr. Kwong.

Tratamentul pentru IVC poate varia, în funcție de venele afectate. Dr. Kwong recomandă ridicarea picioarelor, menținerea unui stil de viață activ sau purtarea ciorapilor compresivi.

Pentru cazurile mai severe se pot lua în considerare terapia de ablație, îndepărtarea chirurgicală a venelor afectate sau injecții cu substanță sclerozantă.

Diagnosticul de IVC al lui Trump a fost făcut public în iulie, de secretarul de presă Karoline Leavitt. Cu toate acestea, în aprilie, medicul Casei Albe, căpitanul Sean Barbadella, anunțase că Trump demonstra „o sănătate cognitivă și fizică excelentă și este complet apt”.

IVC este o afecțiune relativ comună, afectând aproximativ 1 din 3 adulți americani. Experții avertizează că fără un tratament adecvat, o variantă severă a bolii ar putea necesita amputare.

Pe 30 august, Trump a jucat golf cu nepoata, contrazicând teoriile conspirației despre moartea sa. În ultimele luni, Donald Trump a folosit machiaj pentru a-și acoperi vânătăile de pe mâna dreaptă.