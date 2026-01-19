Davos, epicentrul schimbărilor globale

În perioada 19-23 ianuarie are loc Forumul Economic Mondial, o conferință globală majoră care are loc în stațiunea alpină Davos-Klosters, din Elveția. Donald Trump, președintele SUA, a devenit centrul de atracție al summitului, potrivit Bloomberg, provocând o participare record din partea liderilor politici și economici.

„Vechea ordine a dispărut. Sistemul bazat pe reguli cu care majoritatea dintre noi am crescut, cu care s-au obișnuit companiile, a dispărut. Cu cât lumea recunoaște acest lucru mai repede, cu atât mai bine. A sta acolo și a te plânge nu este deloc util”, a rezumat situația actuală fostul premier britanic Rishi Sunak, un observator atent al schimbărilor geopolitice.

El a adăugat: „Ceea ce consideram de la sine înțeles a dispărut și nu suntem siguri ce va înlocui acest lucru”.

În era Trump, SUA tratează aliații cu o duritate fără precedent, iar deciziile de politică externă, de la tarife comerciale la preluarea resurselor, sunt dictate de o strategie bazată pe prioritizarea intereselor americane.

Pe măsură ce summitul de la Davos se desfășoară, tema oficială „Un spirit de cooperare” contrastează puternic cu realitatea.

Silicon Valley se aliniază agendei „America First”

David Malpass, fost președinte al Băncii Mondiale, susține pentru publicația citată că această ordine mondială trebuie schimbată. „Obiectivul este să rupem mlaștina elitismului și globalismului”, a spus el.

Într-un viraj surprinzător, Silicon Valley, odinioară reticentă în a sprijini politicile lui Trump, pare să fi îmbrățișat agenda sa „America First”. Titanii tehnologici, precum Marc Benioff de la Salesforce, își exprimă sprijinul pentru prioritizarea companiilor americane. „Vreau să văd că companiile americane vor continua să fie prioritare”, a declarat Benioff, care s-a apropiat de administrația Trump în ultima perioadă.

Un domeniu cheie al acțiunilor lui Trump este inteligența artificială. Bloomberg arată că administrația sa a contracarat ascensiunea Chinei în acest sector, promovând tehnologii americane și blocând companiile chineze prin măsuri drastice. Această realiniere între Washington și Silicon Valley riscă să transforme forumuri precum Davos într-o „cameră de ecou” a etosului american, avertizează Martha Lane Fox, antreprenoare britanică care făcea parte din consiliul de administrație al Twitter când Elon Musk a preluat controlul și a transformat platforma în X.

Pentru mulți, Davos simbolizează acum o lume în care cei bogați se adaptează rapid noilor realități, lăsând în urmă principiile globalizării. Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial, notează în cartea sa recent publicată că cetățenii percep elitele ca fiind „o altă specie”.

