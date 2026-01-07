Biserica devine „USA House”

Situată lângă centrul de congrese din Davos, biserica Comunității Evanghelice Libere, transformată anual în spațiu de evenimente și studio TV, își schimbă din nou destinația. În acest an, biserica va purta denumirea de „USA House” („Casa USA”), relatează publicația Blick. Ea va reprezenta centrul de comandă al delegației americane.

Utilizarea clădirilor locale ca hub-uri naționale este o practică obișnuită în timpul Forumului Economic Mondial. Cea de-a 56-a ediție a evenimentului are loc între 19 și 23 ianuarie 2026 în stațiunea Davos-Klosters, din Elveția.

Chiar dacă organizatorii „USA House” subliniază că nu reprezintă oficial guvernul SUA, temele discutate sunt aliniate cu prioritățile lui Trump. Se pune accent pe consolidarea poziției de lider a Americii în domenii precum inteligența artificială, monedele digitale și explorarea spațiului.

În plus, biserica va aduce un omagiu aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite, eveniment ce va fi celebrat în 2026. Pe fațada clădirii va fi afișat numărul „250”, un simbol al acestui moment istoric important pentru SUA, relatează publicația citată.

Inițiativa aparține unui fost jucător de hochei

În spatele transformării bisericii în „USA House” se află Richard Stromback, un fost jucător de hochei și antreprenor american în vârstă de 56 de ani, conform publicației Financial Times. Deși nu a reușit să ajungă la Davos ca sportiv, Stromback a descoperit o oportunitate profitabilă: închirierea spațiilor din Davos unor clienți cu bugete generoase în timpul forumului.

„Stromback închiriază jumătate din Promenada Davos în timpul Forumului Economic Mondial”, au declarat surse din interior pentru „Blick”.

Deși nu este clar dacă președintele Trump va vizita personal biserica, locația sa strategică, imediat în afara zonei de securitate, o face un punct de interes major în timpul Forumului de anul acesta.

Reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos aduce împreună elitele politice şi economice ale lumii, care discută provocările majore ale economiei globale şi strategiile de dezvoltare durabilă.

