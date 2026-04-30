Dacă până de curând se compara cu președinți americani iluștri precum George Washington sau Abraham Lincoln, liderul de la Washington se percepe acum ca un personaj fără precedent în istorie, plasându-se la nivelul unor figuri legendare precum Alexandru cel Mare, Iulius Cezar sau Napoleon Bonaparte.

„El vrea să ne amintim de el ca de cel care a realizat lucruri imposibile pentru alţii, mulţumită tăriei sale de caracter şi voinţei sale ieşite din comun”, a declarat un apropiat al președintelui pentru publicația americană.

Limbaj apocaliptic și acțiuni politice

Revista analizează discursul recent al lui Trump, subliniind o înclinație clară spre teatralizarea Războiului din Iran și folosirea unor termeni extrem de dramatici.

La începutul lunii aprilie, președintele declara că „o civilizaţie întreagă va muri în această seară pentru a nu mai renaşte niciodată”.

Deși a acceptat și ulterior a prelungit un armistițiu de două săptămâni, Donald Trump a catalogat intervenția din Orientul Mijlociu drept „unul dintre cele mai importante momente ale lungii şi complexei istorii a lumii”.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a explicat că președintele se află într-o „fază de dezinvoltură totală”.

Apropiindu-se de sfârșitul mandatului, Trump se simte eliberat de constrângerile politice tradiționale, acționând mai degrabă pe baza a ceea ce el consideră a fi „drept”, decât pentru a-și servi interesele electorale.

The Atlantic notează, cu o tentă ironică, faptul că această autoglorificare a devenit o trăsătură la fel de definitorie pentru el precum cravatele sale roșii lungi sau coafura impecabilă.

Proiecte care să-i ateste măreția versus moștenirea politică

Articolul evidențiază dorința lui Donald Trump de a lăsa în urmă simboluri tangibile ale puterii sale, contrastând cu dezinteresul față de viitorul mișcării sale politice.

Printre proiectele menite să-i ateste măreția se numără construirea unei săli de bal la Casa Albă, cu elemente (coloane și aurituri) care evocă grandoarea Romei antice, dar și emiterea unei monede de aur cu profilul său, dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite.

În acelașit timp, deși unii se întreabă dacă Trump va desemna un succesor politic, consilierii săi afirmă că acesta detestă cuvântul „moștenire”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a insistat că singura preocupare a președintelui este de a „face America mai măreaţă ca niciodată”.

Totuși, o anecdotă din culise ilustrează perfect atitudinea președintelui față de continuitatea sa politică.

Un colaborator a povestit că, în perioada în care Trump își căuta un partener (candidat la vicepreședinție) pentru cursa electorală din 2024, a încercat să îl convingă să aleagă o persoană care să îi poată duce mai departe mișcarea politică.

Răspunsul președintelui a fost tranșant: „Ce-mi pasă mie? Voi fi mort”.

