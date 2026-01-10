Fond special pentru activele venezuelene

Decretul prevede crearea unui Fond de Depunere pentru activele statului venezuelean, care va fi gestionat de guvernul american. Fondul va include conturile şi veniturile existente în SUA, generate de entităţile publice venezuelene, inclusiv din vânzarea petrolului. În plus, textul interzice confiscarea acestor resurse în cazul unor litigii juridice sau pentru recuperarea datoriilor.

Conform actului semnat, Departamentul Trezoreriei trebuie să garanteze că fondul este recunoscut ca „proprietate suverană a guvernului venezuelean, dar administrat de Statele Unite, fără a deveni bun al SUA”.

Apel către companiile petroliere

Tot vineri, Trump s-a întâlnit cu liderii marilor companii petroliere americane pentru a-i încuraja să investească în exploatarea zăcămintelor de petrol din Venezuela, cele mai mari din lume, estimate de OPEC la peste 300 de miliarde de barili, depăşind rezervele Arabiei Saudite şi ale Iranului.

În ciuda promisiunii preşedintelui american că vor avea „o securitate totală”, liderii din industrie nu au oferit angajamente ferme, conform Reuters.

Trump a subliniat că orice operaţiune va fi realizată sub stricta supraveghere a Statelor Unite, care vor decide ce companii vor avea acces la resursele petroliere ale Venezuelei. Totodată, preşedintele a exclus posibilitatea unei intervenţii militare pentru protejarea activităţilor petroliere.

Provocări în relansarea producţiei

Relansarea producţiei petroliere în Venezuela rămâne o provocare majoră. Potrivit secretarului american al energiei, Chris Wright, acest proces „va lua timp”.

În prezent, producţia de petrol a Venezuelei stagnează la aproximativ un milion de barili pe zi, mult sub potenţialul său, din cauza lipsei investiţiilor şi a sancţiunilor impuse de Statele Unite.

Modernizarea infrastructurii petroliere din Venezuela ar necesita investiţii de zeci de miliarde de dolari, însă stabilitatea politică incertă a țării ridică semne de întrebare cu privire la viitorul acestor proiecte. În acest context, măsura luată de Casa Albă ar putea avea implicaţii majore asupra economiei Venezuelei şi asupra pieţei globale de energie.