Pe site-ul oficial al companiei „Dețkî Mir” (comerciant rus de articole pentru copii) a fost publicat un videoclip generat de inteligența artificială, care îl prezintă pe președintele SUA, Donald Trump, jucând „Monopoly” împreună cu Vladimir Putin.

„Monopoly” este considerat unul dintre cele mai populare jocuri de societate din lume. Lansat în anul 1935, jocul a fost vândut în peste 500 de milioane de exemplare și este disponibil în mai mult de 100 de țări.

Cei doi lideri apar împreună la o masă, pe o terasă de vară, jucând versiunea „Monopoly USSR” lansată de compania Hasbro.

În timpul jocului, cei doi sunt surprinși într-o atmosferă jovială, Putin făcând mutări pe tablă, în timp ce Trump îl privește zâmbind.

Această versiune a jocului include elemente simbolice ale fostei Uniuni Sovietice, precum imaginea lui Iuri Gagarin purtând un costum de astronaut, o mașină Volga și un automat roșu de apă carbogazoasă.

Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi lideri mondiali nu apare pe ambalajul jocului.





