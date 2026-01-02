- Pe site-ul oficial al companiei „Dețkî Mir” (comerciant rus de articole pentru copii) a fost publicat un videoclip generat de inteligența artificială, care îl prezintă pe președintele SUA, Donald Trump, jucând „Monopoly” împreună cu Vladimir Putin.
- „Monopoly” este considerat unul dintre cele mai populare jocuri de societate din lume. Lansat în anul 1935, jocul a fost vândut în peste 500 de milioane de exemplare și este disponibil în mai mult de 100 de țări.
Cei doi lideri apar împreună la o masă, pe o terasă de vară, jucând versiunea „Monopoly USSR” lansată de compania Hasbro.
În timpul jocului, cei doi sunt surprinși într-o atmosferă jovială, Putin făcând mutări pe tablă, în timp ce Trump îl privește zâmbind.
Această versiune a jocului include elemente simbolice ale fostei Uniuni Sovietice, precum imaginea lui Iuri Gagarin purtând un costum de astronaut, o mașină Volga și un automat roșu de apă carbogazoasă.
Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi lideri mondiali nu apare pe ambalajul jocului.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.