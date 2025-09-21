Anunțul cu privire la întâlnirea dintre Trump și Xi poate fi interpretat ca un prim gest de conciliere între Washington și Beijing de la relansarea războiului comercial, la începutul lunii aprilie, când administrația președintelui american a anunțat tarife crescute împotriva a zeci de țări, inclusiv împotriva unor mărfuri importate din China. Regimul de la Beijing a răspuns la rândul lui cu tarife, tensiunile comerciale dintre cele două părți escaladând până la deschiderea unor negocieri.

Astfel, Trump și Xi ar urma să se întâlnească pentru prima dată din 2019 încoace, adică din perioada primului mandat al liderului republican la Casa Albă. Cei doi lideri de stat ar urma să discute despre războiul comercial, problema fentanilului – un drog despre care Trump spune că ajunge în Statele Unite prin intermediul unor transporturi ilegale provenite din China – și vânzarea diviziei americane a aplicației chineze de socializare și divertisment TikTok. Întâlnirea programată la Seul a fost confirmată de Ambasada Chinei în Statele Unite.

Discuțiile americano-chineze din ultimele zile sugerează că există un cadru pentru vânzarea diviziei americane a aplicației TikTok. Potrivit Wall Street Journal, furnizorul american de cloud Oracle, fondul de capital de risc Andreessen Horowitz și firma de capital privat Silver Lake Management ar putea fi implicați în tranzacție.

„Vor exista șapte locuri în Consiliul de administrație care controlează aplicația în Statele Unite, iar șase dintre aceste locuri vor fi americane”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potivit căreia un acord ar putea fi semnat „în zilele următoare”.

În urma apelului lui Trump către aliații Americii de a pedepsi țările care îl ajută pe liderul rus Vladimir Putin să ocolească sancțiunile legate de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană urmează să vizeze cel puțin 12 companii chineze în următorul său pachet de sancțiuni.

