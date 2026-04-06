Iranienii sunt „pregătiţi să sufere pentru libertate”, a declarat Trump, însoțit la conferința de presă de secretarul apărării Pete Hegseth, șeful Statului Major Interarme Dan Caine și directorul CIA John Ratcliffe.

El a făcut această remarcă atunci când a fost întrebat de ce iranienii, inclusiv cei antiregim, ar putea accepta detonarea infrastructurii din țară.

Potrivit lui Trump, armata și serviciile secrete americane au interceptat numeroase mesaje în care iranienii se exprimă pentru continuarea bombardamentelor. „Vă rugăm, bombardaţi în continuare”, ar spune iranienii „interceptați”, după cum afirmă președintele american.

„Iar aceștia sunt oameni care trăiesc acolo unde explodează bombele. Atunci când plecăm şi nu bombardăm acele zone, ei spun: «Vă rugăm, veniţi înapoi, veniţi înapoi, veniţi înapoi»”, a insistat liderul republican de la Casa Albă.

„Tot ce vă pot spune este că își doresc libertate. Au trăit într-o lume despre care nu știți nimic. Este o lume violentă și oribilă”, a subliniat el.

Donald Trump a amenințat că „întregul Iran” poate „distrus” într-o singură noapte și a adăugat că acea noapte „ar putea” fi începând cu marți seara pe coasta de est a Statelor Unite.

„Avem un plan, prin puterea forțelor noastre armate, ca toate podurile Iranului să fie distruse până la miezul nopții de mâine seară, toate centralele electrice ale Iranului să fie scoase din funcțiune (…) și să nu mai poată fi folosite niciodată”, a declarat președintele SUA, referindu-se la ultimatumul pe care l-a dat regimului de la Teheran pentru a ajunge la un acord până marți, ora 20:00 la Washington D.C., adică miercuri ora 03:00 în România.

