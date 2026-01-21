Trump: „Prea mulți oameni mor inutil”

Președintele Donald Trump a ajuns în urmă cu puțin timp în Elveția, unde a fost așteptat de liderii încordați ai Europei și aliații NATO îngrijorați, din cauza eforturilor sale agresive de a prelua controlul asupra Groenlandei.

În cadrul discursului său, Trump a declarat că se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat The Independent. Mai mult, liderul de la Casa Albă a insistat că războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să se oprească și a sugerat că ambele părți ar fi dispuse la negocieri.

„Prea mulți oameni mor, mor inutil. Prea multe suflete se pierd”, a afirmat liderul american.

Trump a mai spus că Vladimir Putin „vrea o înțelegere” și că îl vede și pe Zelenski deschis unei soluții negociate, prezentând o eventuală întâlnire la Davos ca pe un posibil pas înainte.

Zelenski a anunțat că nu merge la Davos: „Aleg Ucraina”

La scurt timp după declarațiile lui Trump, a devenit clar că Zelenski nu se află la Davos. Potrivit Kyiv Independent, președintele ucrainean a decis să își anuleze deplasarea după un nou atac rusesc de amploare asupra infrastructurii energetice.

I held a special energy coordination call. Kyiv and the region, Kharkiv and the region, Sumy region, Chernihiv and the region, and Dnipro region are the areas where the situation is currently the most difficult. Repair crews and the State Emergency Service of Ukraine, employees… pic.twitter.com/YHd3wdcXOS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2026

În noaptea de 20 ianuarie, Rusia a lovit rețeaua electrică și substațiile care alimentează inclusiv centrale nucleare. Aproape jumătate dintre blocurile din Kiev, circa 6.000, au rămas fără încălzire, în plină iarnă. Au fost raportate pene masive de curent, lipsă de apă în mai multe cartiere, cel puțin un mort și mai mulți răniți.

„Fără îndoială, aleg Ucraina în acest caz, mai degrabă decât forumul economic”, a spus Zelenski, explicând că prioritatea sa este gestionarea situației din țară. El a adăugat că ar lua în calcul o deplasare la Davos doar dacă ar exista șanse reale pentru decizii concrete privind sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și sprijin energetic.

Chiar dacă Zelenski a rămas la Kiev, Ucraina este reprezentată la Davos de o delegație de rang înalt, care a început deja discuții cu oficiali din Franța, Germania și Marea Britanie.

