Decizia vizează sectoare precum automobilele, cheresteaua şi produsele farmaceutice, fiind anunţată pe platforma Truth Social.

„Deoarece legislativul coreean nu a ratificat acordul comercial istoric, ceea ce este prerogativa sa, măresc prin prezenta tarifele sud-coreene pentru automobile, cherestea, produse farmaceutice şi toate celelalte tarife reciproce, de la 15% la 25%”, a scris Donald Trump.

Casa Albă nu a oferit un răspuns oficial cu privire la intrarea în vigoare a măsurii, iar autorităţile sud-coreene au declarat că nu au primit „nicio notificare oficială sau explicaţie cu privire la detalii” din partea guvernului american.

În urma anunţului, ministrul comerţului din Coreea de Sud, aflat în prezent în Canada, urmează să călătorească în SUA pentru discuţii cu secretarul comerţului Howard Lutnick, a transmis Casa Albastră.

Decizia preşedintelui SUA a avut un impact rapid asupra pieţelor financiare. Indicele de referinţă al Coreei de Sud, Kospi, a scăzut cu peste 1% înainte de a recupera parţial în dimineaţa de marţi.

De asemenea, acţiunile Hyundai, unul dintre cei mai mari producători auto ai ţării, au scăzut cu peste 2,2% la ora locală 9.47.

Conform Departamentului Comerţului din SUA, în 2024, Coreea de Sud a exportat bunuri în valoare de 132 de miliarde de dolari către Statele Unite, printre care maşini, piese auto, semiconductori şi produse electronice. Majorarea tarifelor ar putea duce la creşterea preţurilor acestor produse.

Decizia vine în contextul unui acord comercial anunţat de Trump în iulie 2025, care a împiedicat atunci o creştere similară a tarifelor, stabilind inclusiv tarife preferenţiale pentru maşinile importate din Coreea de Sud.

