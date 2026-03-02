„Președintele Trump folosește o cremă foarte comună pe partea dreaptă a gâtului, care reprezintă un tratament preventiv pentru piele, prescris de medicul Casei Albe. Președintele urmează acest tratament timp de o săptămână, iar roșeața este așteptată să persiste câteva săptămâni”, a declarat medicul Sean Barbabella, într-un comunicat transmis de Casa Albă, relatează Bloomberg.

Barbabella nu a oferit alte detalii despre tratament, iar Casa Albă nu a răspuns la întrebările suplimentare privind crema sau afecțiunea pe care aceasta ar trata-o.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost fotografiat cu o pată roșie pe piele în spatele urechii în timpul unei ceremonii în care a acordat Medalia de Onoare unor militari americani.

În ianuarie, Donald Trump a apărut cu o vânătaie uriașă pe mână și una la ochi. Președintele american a fost fotografiat la Davos, în cursul zilei de 22 ianuarie 2026. Acesta nu a fost însă primul moment în care președintele apare cu vânătăi.

Donald Trump a apărut și cu un pansament pe mâna dreaptă, situație care a stârnit un val de suspiciuni în SUA. Casa Albă a oferit explicații pentru bandajul președintelui, iar motivele includ numeroasele strângeri de mână și tratamentul zilnic cu aspirină.





