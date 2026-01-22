Donald Trump, fotografiat la Davos cu o vânătaie uriașă pe mână

Președintele SUA, Donald Trump, a apărut astăzi la Forumul Economic Mondial de la Davos cu o vânătaie uriașă pe mâna stângă. Detaliul a fost observat în timpul discursului lui Trump în cadrul întâlnirii „Consiliului pentru pace”, o inițiativă recentă care a stârnit controverse internaționale, potrivit portalului de știri Metro UK.

În fotografiile de la eveniment se vede o vânătaie proaspătă pe mâna stângă a liderului american, o problemă recurentă în aparițiile publice ale acestuia. În trecut, Trump a fost văzut cu astfel de semne și pe mâna dreaptă, ceea ce a alimentat speculațiile despre starea sa de sănătate.

Sănătatea președintelui, care a preluat mandatul pentru a doua oară la vârsta de 78 de ani, a fost subiect de discuții intense în ultimele luni. În urmă cu doar o lună, Donald Trump a fost fotografiat cu un pansament pe mână și imediat au pornit speculațiile cu privire la posibile noi vânătăi.

Președintele american Donald Trump participă la Consiliul de Pace de la Forumul Economic Mondial de la Davos. Foto: AFP

Ce spune medicul lui Donald Trump despre vânătăile președintelui

Dr. Sean Barbabella, medicul lui Trump, a explicat că vânătăile frecvente sunt cauzate de doza mare de aspirină pe care președintele o ia zilnic pentru prevenirea unui atac de cord sau a unui accident vascular cerebral.

Barbabella a precizat că Trump ia 325 mg de aspirină zilnic, o doză considerabil mai mare decât media de 100 mg, ceea ce poate provoca vânătăi. Casa Albă a adăugat că semnele de pe mâini ar putea fi rezultatul „strângerilor frecvente de mână” ale președintelui.

Vânătăile lui Donald Trump au fost un motiv de speculații la nivel mondial

Speculațiile anterioare au sugerat că vânătăile ar putea fi cauzate de infuzii intravenoase, pielea subțiată, anticoagulante sau vârsta înaintată.

În februarie 2025, o vânătaie mare a fost observată pe mâna dreaptă a lui Trump în timpul unei întâlniri oficiale cu președintele francez Emmanuel Macron. Unele surse au indicat că președintele a folosit machiaj pentru a ascunde aceste semne, mai precizează sursa citată mai sus.

Ce spune Donald Trump despre stare sa de sănătate

Cu toate acestea, Trump a continuat să se laude cu starea sa de sănătate, afirmând la un moment dat că este „mai sănătos decât Obama”, care este cu 15 ani mai tânăr.

Un raport medical emis la începutul anului 2026 de către medicul său, Barbabella, a confirmat că președintele are o stare de sănătate excelentă, în ciuda unor afecțiuni precum hipercolesterolemia controlată, diverticuloza și keratoza actinică, mai precizează sursa citată.

Raportul a menționat că președintele urmează un tratament cu două medicamente pentru colesterol, ia aspirină zilnic pentru sănătatea inimii și folosește cremă pentru afecțiunile pielii, după caz.