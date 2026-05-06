SUA oprește escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz după doar o zi

Lansat luni, „Proiectul Libertate” viza sprijinirea navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, unde mii de navigatori sunt blocați de săptămâni întregi, în contextul în care Iranul a preluat controlul asupra zonei ca răspuns la atacurile recente.

Cu toate acestea, președintele american a anunțat pe platforma Truth Social suspendarea temporară a operațiunii.

„Am convenit de comun acord că, deși blocada va rămâne în vigoare, Proiectul Libertate… va fi suspendat pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, a declarat Donald Trump.

Decizia vine la cererea mediatorului Pakistan și a altor state, pe fondul unor „progrese semnificative către un acord complet și definitiv” cu Teheranul, a mai adăugat liderul american.

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz au escaladat

De la începutul lunii mai, tensiunile în Strâmtoarea Ormuz au escaladat, SUA afirmând că au scufundat șapte ambarcațiuni iraniene, în timp ce mai multe nave civile au fost ținta unor atacuri atribuite Iranului.

Washingtonul menține în continuare o blocadă a porturilor iraniene, în încercarea de a forța Teheranul să accepte condițiile pentru încheierea unui acord de pace.

„Aceasta nu este o operațiune ofensivă; este o operațiune defensivă”, a explicat secretarul de stat american Marco Rubio într-o conferință de presă organizată marți la Casa Albă.

„Ceea ce înseamnă asta este foarte simplu – nu se trage cu arma decât dacă suntem atacați primii”, a subliniat Rubio.

Cum a început războiul din Orientul Mijlociu

Criza din regiune a escaladat după ce, pe 28 februarie, Israelul și SUA au lansat un atac asupra Iranului, vizând lideri de rang înalt și infrastructura militară și economică a republicii islamice. Cu toate acestea, Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone în întreaga regiune, iar regimul nu s-a prăbușit, așa cum sperau inițial aliații.

Ulterior, pe 8 aprilie, Donald Trump a declarat un armistițiu temporar cu Iranul, prelungit ulterior, deși negocierile pentru un acord de pace complet au întâmpinat dificultăți majore.

Cu toate acestea, Rubio a afirmat că „Statele Unite au atins obiectivele războiului”, adăugând că „acești oameni se confruntă cu o distrugere reală, catastrofală a economiei lor”. Oficialul american a reiterat preferința președintelui pentru o soluție negociată în relația cu Iranul.