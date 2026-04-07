La ora 8:06 (la Washington), marți de dimineață, Trump a postat mesajul care a strâns 3.600 de aprecieri în 20 de minute.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”

Președintele Donald Trump a declarat luni, într-o conferință de presă, că „întregul Iran” poate „distrus” într-o singură noapte și a adăugat că acea noapte „ar putea” fi începând cu marți seara, relatează CNN, BBC și Fox News.

Liderul republican de la Casa Albă a avertizat în repetate rânduri că SUA ar putea ataca centralele electrice, podurile și alte infrastructuri din Iran, dacă regimul de la Teheran nu va accepta un acord, inclusiv în privința redeschiderii Strâmtorii Ormuz, o arteră petrolieră esențială. Donald Trump a prelungit ultimatumul cu 24 de ore, care expiră marți la 20:00 ora Washingtonului, adică miercuri ora 03:00 în România.

