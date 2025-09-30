Planul de pace al lui Trump prevede un „Consiliu de pace”

Casa Albă a anunțat că Donald Trump va supraveghea guvernarea tranzitorie a Gazei în calitate de șef al unui nou organism numit Consiliul Păcii, potrivit The Telegraph.

„Gaza va fi guvernată sub o guvernare tranzitorie temporară a unui comitet palestinian tehnocratic și apolitic, responsabil de asigurarea funcționării zilnice a serviciilor publice și a municipalităților pentru locuitorii din Gaza”, se arată în plan.

Din „Consiliul Păcii” va face parte și Tony Blair.

„Acest comitet va fi alcătuit din palestinieni calificați și experți internaționali, sub supravegherea și controlul unui nou organism internațional de tranziție, «Consiliul Păcii», care va fi condus și prezidat de președintele Donald Trump, iar alți membri și șefi de stat vor fi anunțați ulterior, inclusiv fostul prim-ministru Tony Blair”, se mai precizează în document.

Reacția lui Tony Blair

După ce președintele Trump a făcut publice detaliile propunerii privind Gaza, fostul premier britanic Tony Blair a dat publicității un comunicat în care a calificat planul drept „îndrăzneț”.

El a adăugat într-o postare pe rețelele sociale că acesta oferă „cea mai bună șansă de a pune capăt celor doi ani de război, mizerie și suferință”.

Principalele detalii ale planului pentru „New Gaza”

Casa Albă a publicat luni o propunere de pace în 20 de puncte pentru Gaza, care ar pune capăt războiului dintre Israel şi militanţii Hamas şi ar impune reîntoarcerea tuturor ostaticilor, vii sau morţi, în termen de 72 de ore de la încetarea focului. Planul se referă la o Gaza reconstruită ca „New Gaza”.

Principalele elemente ale planului care a rezultat în urma negocierilor intense din ultimele săptămâni între Trump şi echipa sa şi liderii israelieni şi arabi au fost prezentate de Reuters:

– Dacă ambele părţi sunt de acord cu propunerea, războiul se va încheia imediat. Forţele israeliene se vor retrage parţial pentru a pregăti eliberarea ostaticilor. Toate operaţiunile militare vor fi suspendate, iar liniile de luptă vor fi îngheţate până când vor fi îndeplinite condiţiile pentru „retragerea completă în etape” a forţelor israeliene.

– În termen de 72 de ore de la acceptarea publică a propunerii de către Israel, toţi ostaticii, vii şi morţi, vor fi aduşi acasă. Odată ce toţi ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul va elibera 250 de deţinuţi palestinieni condamnaţi la închisoare pe viaţă, plus 1.700 de locuitori din Gaza arestaţi după începerea conflictului, pe 7 octombrie 2023. Pentru fiecare ostatic israelian ale cărui rămăşiţe sunt înapoiate, Israelul va elibera rămăşiţele a 15 locuitori din Gaza decedaţi.

– Odată ce toţi ostaticii vor fi eliberaţi, membrii Hamas, „care se angajează să coexiste paşnic” şi renunţă la arme, vor beneficia de amnistie. Membrii Hamas care doresc să părăsească Gaza vor beneficia de o trecere sigură către ţările gazdă.

– La acceptarea acestui acord, ajutorul complet va fi trimis imediat în Fâşia Gaza, în cantităţi conforme cu nivelurile prevăzute în acordul din 19 ianuarie 2025. Livrările de ajutor vor continua fără interferenţa Israelului sau a Hamasului, prin intermediul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al agenţiilor conexe.

– O Fâşie Gaza „deradicalizată” nu va reprezenta o ameninţare pentru vecinii săi şi va fi „reamenajată” în beneficiul locuitorilor din Gaza.

– Planul Trump prevede un „Consiliu al Păcii” format din supervizori internaţionali, condus de Trump însuşi şi incluzându-l pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair într-un rol nedefinit. Gaza va fi guvernată temporar de un comitet de tranziţie „tehnocratic, apolitic”, format din palestinieni şi experţi internaţionali, care va fi supervizat de Consiliul Păcii. Acest grup va stabili cadrul şi se va ocupa de finanţarea reconstrucţiei în Gaza până când Autoritatea Palestiniană va trece prin reforme majore.

– Un plan de dezvoltare economică al lui Trump pentru reconstrucţia Gazei va fi creat prin convocarea unui grup de experţi „care au contribuit la naşterea unor oraşe moderne miraculoase şi înfloritoare în Orientul Mijlociu”. Va fi înfiinţată o zonă economică specială, cu tarife preferenţiale şi rate de acces care vor fi negociate cu ţările participante.

– Conform planului, nimeni nu va fi forţat să părăsească Gaza, care a suferit pagube importante în timpul războiului, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă şi să se întoarcă. „Vom încuraja oamenii să rămână şi le vom oferi oportunitatea de a construi o Gaza mai bună”, se arată în plan.

– Hamas şi alte facţiuni vor fi de acord să nu aibă niciun rol în guvernarea Gazei, direct sau indirect. Toată infrastructura militară, inclusiv tunelurile şi instalaţiile de producţie de arme, va fi distrusă. Observatori independenţi vor supraveghea demilitarizarea Gazei.

– „New Gaza se va angaja pe deplin să construiască o economie prosperă şi să coexiste paşnic cu vecinii săi”, potrivit planului.

– Partenerii regionali vor depune eforturi pentru a se asigura că Hamas şi facţiunile afiliate îşi respectă obligaţiile şi că New Gaza nu reprezintă o ameninţare.

Israelul nu va ocupa şi nu va anexa Gaza

– Statele Unite vor colabora cu partenerii arabi şi internaţionali pentru a crea o forţă internaţională temporară de stabilizare care să fie dislocată imediat în Gaza.

– Israelul nu va ocupa şi nu va anexa Gaza. Forţele de apărare israeliene vor preda treptat teritoriul Gaza pe care îl ocupă forţei internaţionale de stabilizare.

– Planul este vag în ceea ce priveşte calea către statalitatea palestiniană. Acesta afirmă că, pe măsură ce reconstrucţia Gazei avansează şi Autoritatea Palestiniană este reformată, „condiţiile ar putea fi în sfârşit îndeplinite pentru o cale credibilă către autodeterminarea şi statalitatea palestiniană, pe care o recunoaştem ca fiind aspiraţia poporului palestinian”.

– Statele Unite vor stabili un dialog între Israel şi palestinieni pentru a conveni asupra unui „orizont politic pentru o coexistenţă paşnică şi prosperă”.

