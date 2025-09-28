Planul de pace al lui Trump pentru Gaza: 21 de puncte cheie dezvăluite. Israelul nu va putea anexa Cisiordania

Cerințe pentru Hamas și oferte pentru Gaza

Planul impune cerințe stricte organizației Hamas și face oferte importante pentru locuitorii din Gaza. Conform New York Post și CNN, toate părțile vor lucra la reconstrucția Gaza și vor furniza ajutoare la niveluri cel puțin egale cu cele din acordul privind ostaticii din ianuarie 2025. Forțele de Apărare Israeliene se vor retrage treptat, iar Israelul va elibera prizonieri palestinieni cheie.

Membrii Hamas care acceptă coexistența pașnică vor primi amnistie, iar cei care doresc să plece vor avea cale liberă către alte țări. Un aspect important este că oricine dorește să se întoarcă în Gaza după plecare va avea permisiunea să o facă.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat optimismul cu privire la soluționarea conflictului, afirmând vineri că sunt „foarte aproape” de un acord, la doar câteva zile după ce trimisul său special a declarat că este posibilă o „descoperire importantă”.

Benjamin Netanyahu l-a nominalizat pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Foto: Profimedia Images

Guvernare temporară și garanții de securitate

Gaza ar urma să aibă un guvern temporar supravegheat de un grup internațional care include SUA, țări arabe și europene. Aceștia vor dezvolta un nou plan economic pentru revitalizarea enclavei. Partenerii regionali vor oferi o garanție de securitate pentru a forța Hamas să-și îndeplinească obligațiile.

Donald Trump s-a întâlnit marți, pe marginea Adunării Generale a ONU, cu lideri din state musulmane precum Qatar, Arabia Saudită, Egipt, Indonezia, Turcia și Pakistan, întâlnire pe care a numit-o „cea mai importantă a zilei”.

Planul de pace american a fost prezentat statelor arabe, a confirmat miercuri emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a declarat că există speranțe și chiar încredere într-un „progres iminent”. Potrivit unei surse citate de CNN, documentul prevede, între altele, că Israelul va fi de acord să nu anexeze sau să ocupe Gaza și nu va mai ataca Qatar, după ce, la începutul lunii, a vizat la Doha mai mulți lideri Hamas în urma unor atacuri aeriene.

Reacții și perspective

„Cred că abordează preocupările Israelului, precum și preocupările tuturor vecinilor din regiune”, a declarat Steve Witkoff, trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, la summitul Concordia de miercuri. „Suntem optimiști – și aș putea spune chiar încrezători – că în zilele următoare vom putea anunța un fel de progres.”

Președintele Franței s-a arătat optimist că „putem avea un rezultat” dacă americanii, arabii și europenii se vor ralia în jurul planului. Trump urmează să discute planul cu premierul israelian Netanyahu luni la Casa Albă.

Benjamin Netanyahu în timpul discursului susținut la ONU. Foto: Hepta

Netanyahu respinge clar un stat palestinian

Netanyahu a promis vineri că va continua războiul până la eradicarea completă a Hamas și respinge ferm ideea înființării unui stat palestinian. Săptămâna trecută, Israelul a confirmat că a început o invazie terestră a orașului Gaza.

Crearea unui stat palestinian ar fi o „sinucidere națională” pentru Israel, a declarat vineri premierul israelian Benjamin Netanyahu la ONU, în corul huiduielilor delegațiilor, criticând recentul val de recunoașteri din partea țărilor occidentale.

„Iată un alt mesaj pentru liderii occidentali: Israelul nu vă va permite să ne impuneți un stat terorist. Nu vom comite un suicid național pentru că voi nu aveți curajul să înfruntați mass-media ostilă și mulțimile antisemite care cer sângele Israelului”, a declarat el. Netanyahu respinge acuzațiile de „genocid” în Gaza: „Presa europeană înghite pe nemestecate propaganda Hamas”.

„Statele Unite rămân concentrate pe încheierea conflictului din Gaza într-un mod care eliberează toți ostaticii, pune capăt conducerii teroriste a Hamas și facilitează livrarea asistenței umanitare critice necesare civililor.”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat al SUA.

Aspectele planului au fost susținute și de aliați europeni precum Franța. Trump a precizat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, în ciuda presiunilor unor oficiali de top precum ministrul de finanțe Bezalel Smotrich.

