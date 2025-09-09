Personalități de prim rang legate de Epstein

Albumul face parte dintr-un set de documente care includ testamentul lui Epstein și agenda sa personală. Aceasta conține contacte ale unor personalități din întreaga lume, inclusiv membri ai familiilor regale, celebrități și politicieni.

Avocații moștenirii lui Epstein au trimis documentele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, ca urmare a unei citații primite luna trecută.

Casa Albă a negat autenticitatea presupusei scrisori de la Trump, care conținea și desenul corpului unei femei. Oficialii au declarat că „președintele nu a făcut acest desen și nu l-a semnat”, potrivit BBC

Presiunea pentru mai multă transparență în investigațiile legate de Epstein

Președintele se confruntă cu presiuni crescânde, inclusiv din partea propriilor susținători și din interiorul Partidului Republican, pentru mai multă transparență în ceea ce privește rezultatele investigațiilor legate de Epstein.

desen compromitator cu corpul unei femei si remarci sexiste atribuit lui Trump
Albumul aniversar, intitulat „Primii cincizeci de ani”

Cele 238 de pagini ale albumului au fost realizate pentru aniversarea de 50 de ani a lui Epstein de către Ghislaine Maxwell, complicea și fosta sa iubită. Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru conspirație în traficul de minore.

Albumul conține contribuții aparent de la diverse persoane conectate cu Epstein, inclusiv politicieni și lideri de afaceri de renume.

Mesaje de la foști președinți și personalități

Pe lângă presupusa notă de la Trump, există și una care pare să fie de la fostul președinte Bill Clinton, menționând „curiozitatea copilărească” a lui Epstein.

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a recunoscut că acesta îl cunoștea pe Epstein la acea vreme, dar nu știa nimic despre infracțiunile sale.

Lord Peter Mandelson, ambasadorul britanic în SUA, îl numește pe Epstein „cel mai bun prieten al meu” într-un mesaj de ziua lui.

Prințul Andrew este menționat pe scurt în album. O notă de la o femeie neidentificată spune că l-a întâlnit pe Prințul Andrew, Clinton și Trump prin intermediul lui Epstein.

Controversa legată de presupusa notă a lui Trump

Când presupusa notă a lui Trump a fost raportată pentru prima dată de Wall Street Journal în iulie, președintele a negat că ar fi scris-o și a intentat un proces împotriva ziarului.

Casa Albă a negat din nou luni că președintele ar fi produs ceva pentru album și a afirmat că semnătura de pe notă nu corespunde cu cea a lui Trump.

Un poster cu Trump și Epstein apare în fața ambasadei SUA din Londra . In imagine s evede un lucrator cu vesta galbena care pune un poster urias cu cei doi pe o statie de autobuz
Presiune tot mai mare pe Trump, Foto: Profimedia

Reacții politice și investigații în curs

Democrații din Congres au acuzat că Trump a mințit când a negat existența notei de ziua lui Epstein. Republicanii, în schimb, au acuzat democrații că „selectează documente și politizează informațiile” primite de la moștenirea lui Epstein.

Democrații din cadrul comisiei au atras atenția asupra unei alte pagini din așa-numita „carte de ziua” a lui Jeffrey Epstein, care conține o scrisoare și o fotografie descrisă drept „Epstein și un membru de lungă durată al Mar-a-Lago glumind despre vânzarea unei femei «complet depreciate» către Donald Trump pentru 22.500 de dolari”, potrivit CNN.

Fotografia, parțial redactată, îl arată pe Epstein alături de mai multe persoane, ținând un cec supradimensionat, care părea întocmit din partea lui Trump către Epstein pentru suma menționată. Sub imagine apare o legendă scrisă de mână: „Jeffrey își arată devreme talentele cu banii și femeile! Vinde o «complet depreciată» [redactat] lui Donald Trump pentru 22.500 de dolari”.

Într-o declarație, președintele Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, James Comer, a criticat dur democrații pentru că au făcut publice doar anumite documente înainte ca el să poată publica întregul set de materiale.

Împreună cu albumul, parlamentarii au făcut public și un acord de neîncepere a urmăririi penale din 2007 între Epstein și procurorii federali, precum și aproape 30 de ani de însemnări din agenda sa personală.

Trump și Epstein au fost prieteni timp de mai mulți ani, dar președintele a declarat că s-a certat cu acesta la începutul anilor 2000, după ce Epstein a recrutat angajați de la resortul său Mar-a-Lago din Florida.

Epstein a fost inculpat pentru prima dată în 2006 în Florida pentru solicitare de prostituție. A murit în închisoare în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru alte acuzații.

