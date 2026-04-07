Donald Trump a vorbit direct cu membrii echipajului Artemis 2

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o conversație surpriză cu echipajul misiunii Artemis II în timpul călătoriei lor de întoarcere pe Pământ, potrivit BBC. Liderul american i-a felicitat cei patru astronauți aflați la bordul navei spațiale pentru recordul stabilit în timpul misiunii.

„Astăzi, ați scris istorie și ați făcut întreaga Americă foarte mândră, incredibil de mândră. Oamenii nu au mai văzut niciodată ceva asemănător cu ceea ce faceți voi”, le-a transmis Trump membrilor echipajului.

Membrii echipajului Artemis 2 au stabilit un nou record după ce au parcurs cea mai mare distanță față de Pământ atinsă vreodată de oameni. Cei patru astronauți au depășit recordul vechi al misiunii Apollo 13.

Ce i-a întrebat președintele american pe membrii echipajului Artemis 2

Președintele i-a felicitat pe fiecare membru al echipajului și întreaga echipă NASA pentru reușita lor. În timpul conversației, Trump i-a întrebat pe astronauți cum s-au simțit în momentul în care au pierdut temporar comunicația cu centrul de control.

Astronautul Victor Glover a răspuns că a rostit „o mică rugăciune”, dar că a continuat să lucreze la înregistrarea observațiilor științifice despre partea întunecată a Lunii.

„Am fost ocupați și am muncit din greu, iar trebuie să spun că a fost de fapt destul de plăcut”, a adăugat Glover.

Astronautul canadian Jeremy Hansen, membru al echipajului, i-a mulțumit lui Trump în numele Canadei.

În replică, liderul american a menționat că a discutat cu premierul canadian Mark Carney și cu fostul jucător de hochei Wayne Gretzky, care și-au exprimat mândria față de reușitele lui Hansen și ale echipajului Artemis II.

Comandatul misiunii i-a dezvăluit lui Donald Trump cel mai spectaculos moment din spațiu

Întrebat despre momentul cel mai spectaculos al misiunii, comandantul Reid Wiseman a răspuns că apelul președintelui a fost „cu siguranță foarte special pentru toți”.

„Am văzut lucruri pe care nici măcar misiunile Apollo nu le-au văzut, iar acest lucru a fost uimitor pentru noi”, a spus Wiseman.

El a descris observațiile echipajului asupra eclipsei solare și a subliniat entuziasmul lor pentru viitoarele misiuni care să transforme omenirea într-o „specie de pe două planete”, făcând aluzie la explorarea planetei Marte.

Donald Trump vrea să primească autograf din partea fiecărui membru al echipajului

În încheierea conversației, Donald Trump i-a invitat pe astronauți la Casa Albă după finalizarea misiunii.

„Am fost destul de ocupat, după cum știți, dar voi găsi cu siguranță timp pentru a ne întâlni”, a spus președintele. El a adăugat că ar dori să primească un autograf din partea fiecărui membru al echipajului.

Artemis 2 este prima misiune în care un echipaj uman orbitează Luna, după mai bine de 50 de ani

Misiunea Artemis II marchează un moment istoric, fiind primul zbor cu echipaj uman care orbitează Luna după mai bine de 50 de ani. În plus, recordul pentru cea mai mare distanță față de Pământ atinsă de oameni a fost stabilit în cadrul acestei misiuni.
 
Echipajul este format din patru astronauți: Reid Wiseman – comandantul misiunii, Victor Glover – pilot, Christina Koch – specialist de misiune, Jeremy Hansen – specialist de misiune din partea Canadian Space Agency.

Misiunea durează aproximativ 10 zile. După ce înconjoară Luna, echipajul se întoarce pe Pământ, unde capsula amerizează în Oceanul Pacific. Echipajul va viza o zonă din Pacific, în apropiere de San Diego.

