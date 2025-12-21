De la economie la lenjerie intimă

În loc să rămână concentrat pe economie, Donald Trump a început să vorbească despre obiceiurile soției sale, Melania, menționând cât de atent își sortează aceasta lenjeria intimă, „uneori numită chiloți”.

„Cred că chiar îi calcă”, a spus Donald Trump. Declarațiile au fost legate de raidul FBI din 2022 de la reședința sa din Mar-a-Lago, când, potrivit lui Trump, ar fi fost percheziționate și obiecte personale ale soției sale.

În discursul de aproape o oră și jumătate, Trump a abordat și subiecte economice, invocând scăderea inflației și promițând prețuri mai mici la medicamente.

A încercat să prezinte șomajul ca un lucru pozitiv

A încercat inclusiv să prezinte creșterea șomajului ca pe un lucru pozitiv, afirmând că a concediat un număr mare de angajați guvernamentali.

Cu toate acestea, intervenția sa a fost marcată de numeroase schimbări bruște de subiect, inclusiv o imitare a accentului președintelui francez Emmanuel Macron.

Publicul a rămas în mare parte calm, însă reacțiile au devenit mai intense atunci când Trump a vorbit despre campaniile sale electorale.

Gusturi personale și porecle

„A fost distractiv să o înving pe Hillary”, a spus el, adăugând că ar fi vrut să folosească un termen jignitor, dar s-a abținut pentru a nu o supăra pe Melania.

Trump a făcut și remarci despre gusturile sale personale, amintind de perioada în care era proprietar de hotel și comentând detalii legate de mobilier. De asemenea, a criticat pălăriile purtate de unii participanți, cerând fir auriu în loc de galben muștar.

Nici reprezentanta republicană Marjorie Taylor Greene nu a scăpat de atacuri, Trump poreclind-o „Marjorie Traitor Brown”, adică „trădătoarea”.

Spune că se simte ca la 50 de ani

Pe fondul zvonurilor că ar fi ațipit în timpul unor apariții publice, Trump a vorbit și despre starea sa de sănătate, afirmând că a trecut mai multe teste cognitive și că se simte ca acum 50 de ani.

El s-a descris drept „destul de nevrotic”, adăugând însă că „nevrozele controlate” sunt benefice și oferă energie.

Evenimentul de la Rocky Mount a făcut parte dintr-un turneu prin care Casa Albă încearcă să promoveze politicile economice ale lui Trump, incluzând și un discurs televizat în prime-time.

Mesajul transmis a fost că Trump ar reduce prețurile, în timp ce predecesorul său, Joe Biden, ar fi afectat grav economia.

În realitate, atunci când Trump și-a început mandatul, inflația era de aproximativ 3%, iar în prezent este doar ușor mai scăzută, mulți economiști considerând recentele evoluții mai degrabă un efect statistic decât rezultatul unor politici concrete.

