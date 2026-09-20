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Donald Trump vrea să creeze „Forța AI”, o unitate specială dedicată inteligenței artificiale, care va fi condusă de un „țar”

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Donald Trump. Sursă foto: Getty Images
Donald Trump. Sursă foto: Getty Images
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Președintele american Donald Trump a anunțat oficial o serie de măsuri majore menite să accelereze dezvoltarea inteligenței artificiale pe teritoriul Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă intenționează să numească un coordonator dedicat, numit generic „țar al AI”, și să înființeze o forță specială pentru gestionarea domeniului, comparând noua structură cu Forța Spațială creată în timpul primului său mandat.

Anunțul a fost făcut sâmbătă prin intermediul rețelei de socializare Truth Social, într-un moment în care comunitatea științifică internațională intensifică avertismentele privind riscurile ca sistemele autonome să scape de sub controlul uman.

Cu toate acestea, Donald Trump a respins ferm opțiunile care ar putea încetini avântul tehnologic, subliniind că obiectivul strategic al administrației sale este ca Statele Unite să își mențină supremația absolută în fața competitorilor geopolitici, în special China.

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Liderul american a oferit o apărare fermă sectorului tehnologic, dând asigurări că nu va permite măsuri legislative sau administrative care să restrângă evoluția acestei industrii. El a precizat că eventualele abuzuri sau consecințe negative pot fi gestionate prin intermediul instrumentelor juridice existente în sistemul de justiție civilă și penală.

În ceea ce privește persoana care va ocupa postul de coordonator al domeniului, Donald Trump a menționat că selecția va fi una extrem de riguroasă, fiind vizate doar persoane cu un coeficient de inteligență ridicat, fără a avansa deocamdată un nume concret.

Demersul Casei Albe vine în paralel cu intensificarea dezbaterilor din Congresul American, unde specialiștii în domeniu cer adoptarea de urgență a unor norme de siguranță. Laureatul Premiului Nobel Geoffrey Hinton, considerat unul dintre pionierii domeniului, le-a transmis recent parlamentarilor americani, într-o ședință cu ușile închise, că fereastra de timp pentru reglementarea eficientă a tehnologiei se reduce la mai puțin de un an.

În timp ce inițiativele legislative de la nivel federal au stagnat în ultimii ani, mai mulți guvernatori democrați au început să aplice măsuri de monitorizare la nivel local. Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, a semnat un ordin executiv care analizează posibilitatea de a impune un mecanism de oprire de urgență („kill switch”) pentru sistemele avansate, în timp ce oficialii din alte state americane au lansat grupuri de lucru pentru gestionarea impactului centrelor de date și creșterea gradului de responsabilizare în domeniu.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Inteligenta artificiala Donald Trump
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