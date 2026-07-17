Forbes a relatat că discursul a fost ignorat și de CNN, iar CBS a difuzat doar o parte din acesta, însoțit de avertismente legate de inexactitățile declarațiilor sale despre alegerile din 2020.

În timpul discursului, Trump a menționat că decizia rețelelor ABC și NBC de a nu transmite live reprezintă e un „caz special”, deși au existat și alte cazuri similare în trecut. Fără să furnizeze dovezi, el a acuzat aceste rețele și „alți membri ai presei” de implicare într-un „complot” și a susținut că „ei știu cât de corupt este sistemul, dar nu vor să spună.”

Fostul președinte a afirmat că refuzul de a difuza discursul său în direct constituie un act de „fraudă» și ar trebui să ducă la „revocarea licențelor lor”. Trump a subliniat că „acest lucru nu mai poate fi permis” și a criticat rețelele pentru utilizarea „frecvențelor noastre publice, în valoare de miliarde, fără a plăti nimic.”

Pe de altă parte, Fox News a transmis integral discursul, dar a inclus o avertizare legată de afirmațiile lui Trump. Un prezentator Fox News a declarat: „Am auzit președintele făcând afirmații despre vulnerabilitatea și compromiterea ușoară a aparatelor de vot electronice. Fox News nu a văzut încă dovezile și nu este în măsură să evalueze acuratețea acestor afirmații.”

Deși Trump a continuat să susțină existența unei fraude electorale pe scară largă, mai multe investigații și experți independenți au confirmat lipsa unor dovezi care să sprijine aceste acuzații, notează Forbes.

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