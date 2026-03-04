Deși premierul Pedro Sánchez a avut un discurs public ferm de respingere a ofensivei Statelor Unite, Casa Albă susține că Madridul a acceptat, în cele din urmă, să colaboreze.

Casa Albă susține că armata americană coopereză cu omologii spanioli

Din sala de presă a Casei Albe, purtătoarea de cuvânt a președinției, Karoline Leavitt, a asigurat că Spania și-a schimbat poziția inițială.

„Cu privire la Spania, cred că au ascultat mesajul președintelui de ieri, tare și clar, și din câte am înțeles, în ultimele ore, au acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite”, a declarat Karoline Leavitt.

Ea a explicat că discuțiile au fost deja demarate și că există o coordonare directă între forțele armate ale celor două state.

Karoline Leavitt a subliniat că „administrația Trump se așteaptă ca toți aliații din Europa să susțină și să colaboreze în această misiune”, având ca scop neutralizarea „regimului iranian scăpat de sub control”, considerat o amenințare atât pentru SUA, cât și pentru partenerii săi.

Această declarație sugerează că, în ciuda conflictului politic vizibil, aparatul militar spaniol ar fi optat pentru menținerea coordonării operative cu SUA în cadrul NATO și al acordurilor bilaterale de apărare – un detaliu pe care Guvernul condus de Pedro Sánchez nu l-a confirmat public.

Madridul dezminte informația

La scurt timp după declarațiile de la Washington, surse guvernamentale spaniole au reacționat prompt, negând orice schimbare de direcție.

Oficialii de la Madrid au declarat pentru cotidianul ABC că informațiile potrivit cărora Spania ar coopera în ofensiva împotriva Iranului sunt „false” și că nu și-au retractat poziția inițială.

Potrivit surselor din Moncloa, nu a existat niciun contact cu Casa Albă pe acest subiect, menținându-se astfel pulsul politic și opoziția asumată public față de ofensiva condusă de SUA și Israel.

Context tensionat

Această neconcordanță majoră vine la o zi după ce președintele american Donald Trump, aflat în Biroul Oval, a lansat un atac dur la adresa partenerului european.

Donald Trump a susținut, marți, că Spania e un aliat „terbil” și a confirmat că a ordonat întreruperea acordurilor cu această țară, criticând statul iberic pentru refuzul de a-și crește cheltuielile de apărare, spre deosebire de alte țări europene.

Referindu-se la obiecțiile Guvernului spaniol privind utilizarea bazelor militare, Trump a afirmat că SUA le-ar putea folosi dacă și-ar dori, dar, având în vedere atitudinea Madridului, preferă să se lipsească de ele.

