Donald Trump: New START era grav încălcat

„În loc să prelungim New START (un acord negociat prost de Statele Unite, care, pe lângă toate celelalte, este grav încălcat), ar trebui să-i punem pe experţii noştri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătăţit şi modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

New START, care a expirat joi, 5 februarie, a fost negociat în timpul administraţiei fostului președinte democrat Barack Obama.

Întrebată dacă administrația Trump şi regimul de la Moscova au convenit să respecte termenii New START în cursul unor alte eventualele negocieri asupra unui nou tratat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: „Nu, din câte ştiu eu”.

Citând trei surse, publicaţia Axios a relatat anterior că Statele Unite şi Rusia sunt pe punctul de a se înțelege asupra prelungirii New START.

China, invitată la negocieri

Donald Trump s-a pronunţat în mai multe rânduri în favoarea controlului armelor nucleare, în timp ce Washingtonul a cerut de mult timp și implicarea Chinei în orice discuţii viitoare, dar regimul de la Beijing a exclus această posibilitate.

„Capacităţile nucleare ale Chinei sunt la o scară complet diferită de cele ale Statelor Unite şi Rusiei şi nu va participa la negocieri în acest stadiu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian.

Împreună, Rusia şi Statele Unite deţin 80% din focoasele nucleare mondiale, dar China recuperează rapid decalajul, notează AFP.

Statele Unite și Rusia reiau dialogul militar

Un responsabil de rang înalt al NATO a îndemnat, citat sub rezerva anonimatului, la „reţinere şi responsabilitate” în această chestiune, dar a acuzat Rusia că are „o atitudine de intimidare strategică” în acest domeniu.

În ciuda impasului legat de New START, Donald Trump a reluat dialogul între Washington și Moscova, mergând până la a-l invita pe liderul rus Vladimir Putin la un summit în Alaska, organizat în august anul trecut.

Mai mult decât atât, Statele Unite au anunţat joi că reiau dialogul militar cu Rusia, după discuţiile tripartite de la Abu Dhabi privind războiul din Ucraina.

Dmitri Medvedev amenință cu „iarna nucleară”

Expirarea tratatului New START „marchează un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, îndemnând Statele Unite şi Rusia să „ajungă la un acord” rapid asupra unui nou cadru. Șeful ONU a estimat că „riscul utilizării unei arme nucleare este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii”.

De la Moscova, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, o portavoce a propagandei Kremlinului, a amenințat deja că „iarna nucleară se apropie”.

Franța cere un sistem internațional de control al armamentului

New START era ultimul acord de control al armamentului care mai lega Washingtonul de Moscova. Semnat în 2010, acesta limita fiecare parte la desfăşurarea a 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi a 1.550 de ogive strategice ofensive, cu un mecanism de verificare. Dar tratatul era deja în blocaj de la oprirea inspecţiilor reciproce, în 2023, după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Papa Leon al XIV-lea a făcut apel, miercuri, la „prevenirea unei noi curse a înarmărilor”. În ceea ce priveşte capitalele europene, acestea au semnalat refuzul Moscovei de a respecta tratatul și de a negocia, deși susține altceva în public. Franţa, singura putere nucleară din Uniunea Europeană, a cerut puterilor să lucreze la un sistem internaţional de control al armamentelor.

ICAN (Campania internaţională pentru abolirea armelor nucleare), laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a îndemnat Rusia şi Statele Unite să se angajeze să respecte New START „pe durata negocierii unui nou cadru”.

