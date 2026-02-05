„Asta e tot. Pentru prima dată din 1972, Rusia (fosta URSS) și SUA nu au niciun tratat care să limiteze forțele nucleare strategice. SALT 1, SALT 2, START I, START II, ​​SORT, New START – toate aparțin trecutului”, anunță Medvedev.

That’s it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026

„Iarna se apropie”, avertizează fostul președinte rus, în engleză, pe contul său de X, folosit pentru a transmite propagandă menită să intimideze publicul occidental.

Tratatul New START, semnat în 2010 între Dmitri Medvedev și președintele american de la acea vreme Barack Obama, expiră joi, 5 februarie, după ce mecanismul de inspecție nu a mai fost pus în practică începând din 2023 din cauza declanșării invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat miercuri că Rusia nu se mai consideră legată de acest acord care stabilea limite pentru armele nucleare strategice desfășurate de fiecare parte semnatară.

Văzut cândva un posibil politician liberal, Dmitri Medvedev a devenit o piesă importantă a propagandei Kremlinului. În calitate de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, el transmite în mod frecvent mesaje dure și jignitoare la adresa Occidentului prin care intenționează să intimideze, demoralizeze și distrugă societățile considerate inamice de regimul de la Moscova.

