Votul de încredere de miercuri a fost adoptat cu 243 de voturi pentru și 210 împotrivă.

Votul a fost solicitat de Tusk după o înfrângere neașteptată a candidatului preferat de guvernul său la alegerile prezidențiale, ceea ce a stârnit întrebări cu privire la viitorul coaliției și critici acerbe la adresa prim-ministrului.

Tusk conduce o alianță de partide pro-europene, diversă din punct de vedere ideologic și fragilă din punct de vedere politic, de la dreapta agrară la stânga social-democrată, care a promis să inverseze erodarea controalelor și echilibrului democratic care a marcat guvernarea de opt ani a partidului Lege și Justiție (PiS) între 2015 și 2023.

El sperase de mult timp că o victorie prezidențială ar facilita adoptarea de către guvern a unor reforme mai progresiste, inclusiv în chestiuni controversate precum dreptul la avort și relațiile între persoane de același sex.

Critici acerbe

De la venirea la putere, guvernul lui Tusk s-a confruntat cu critici acerbe din partea președintelui în exercițiu, Andrzej Duda, un fost parlamentar european PiS.

Însă victoria neașteptată a lui Karol Nawrocki, un istoric susținut de Donald Trump, anterior puțin cunoscut și legat de PiS, asupra primarului pro-european de centru al Varșoviei, Rafał Trzaskowski, a pus sub semnul întrebării capacitatea guvernului de a-și îndeplini programul.

Analiștii au dat parțial vina pentru rezultat pe performanța guvernului și pe nepopularitatea personală a lui Tusk, alegătorii nefiind dispuși să acorde prea multă putere unei singure tabere politice.

„Nu este un cutremur”

Un sondaj recent CBOS a arătat că 44% dintre alegători au fost critici la adresa guvernului, 32% susținători și 20% neutri. Tusk însuși a fost și mai nepopular, 53% având o opinie negativă despre el și doar 35% pozitivă.

În timpul unei dezbateri tensionate de șapte ore în parlament, peste 260 de parlamentari au urcat la tribună. Tusk a apărat cu tărie performanța guvernului său și a deplâns incapacitatea acestuia de a comunica succesele sale electoratului.

„Dacă am spune povestea noastră măcar pe jumătate la fel de bine cum am guverna, am câștiga alegeri după alegeri”, a spus el.

Recunoscând importanța victoriei lui Nawrocki, Tusk a declarat: „Nu este un cutremur, dar să spunem lucrurilor așa cum sunt: ​​ne confruntăm cu doi ani și jumătate de muncă foarte grea… în condiții [politice] care nu se vor îmbunătăți.”

„Nu cunosc cuvântul capitulare”

Dar el a insistat că guvernul are încă o majoritate politică clară pentru a-și continua măsurile, în ciuda „nerăbdării, uneori dezamăgirii sau furiei” din rândul alegătorilor săi.

„Cunosc gustul victoriei, cunosc amărăciunea înfrângerii, dar nu cunosc cuvântul capitulare”, a glumit el.

Parlamentarii opoziției s-au aliniat pentru a critica guvernul pentru lipsa de ambiție și progresul lent în îndeplinirea promisiunilor sale cheie, concentrându-se prea mult pe învinovățirea administrației anterioare pentru toate problemele.

Într-o declarație adresată reporterilor după vot, Tusk a declarat că „a avut nevoie de acel vot din motive evidente”, deoarece s-a confruntat cu „multă gălăgie” legată de viitorul său și al guvernului.

El a spus că intenționează să „pună capăt oricăror speculații”, deoarece miniștrii săi au la dispoziție „doi ani pentru a se îndrepta” și a câștiga popularitatea înainte de alegerile parlamentare din 2027.

Conform planurilor lui Tusk de a recâștiga controlul, guvernul va numi săptămâna viitoare un purtător de cuvânt „greu” pentru a revizui strategia sa de comunicare și va continua cu o remaniere ministerială în iulie, înainte ca Nawrocki să preia mandatul.