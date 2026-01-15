Donald Tusk critică planurile Statelor Unite de a prelua controlul Groenlandei

Donald Tusk a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Polonia nu va participa la operațiunea din Groenlanda. Întrebat despre probabilitatea preluării forțate a insulei de către SUA, prim-ministrul polonez a răspuns că „ar fi sfârșitul lumii așa cum o știm”, potrivit publicației Wydarzenia.

„Ar fi, în sens politic (…) și din punctul nostru de vedere, un dezastru. Un conflict sau o încercare de a acapara teritoriul unui stat membru NATO de către un alt stat membru NATO, și mai mult, de către Statele Unite, ar fi sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem”, a spus Donald Tusk.

„Orice scenariu este posibil”

Potrivit prim-ministrului polonez, un atac al SUA asupra Groenlandei ar însemna „sfârșitul ordinii mondiale bazate pe solidaritatea NATO”, care a ținut în frâu „forțele răului”, precum comunismul, terorismul și agresiunea internațională.

„Nu vreau să anticipez acest lucru, nu vreau să ghicesc dacă este posibil. Cunoașteți atitudinea mea critică față de multe decizii și evenimente care au loc de cealaltă parte a Atlanticului. Nu am ascuns niciodată acest lucru. Pot spune doar ceea ce am știut întotdeauna: din păcate, niciun scenariu nu poate fi exclus”, a declarat Tusk.

El a mai adăugat: „Având în vedere acțiunile administrației președintelui Trump de până acum, orice scenariu este posibil”.

Obiectivul lui Donald Tusk

Donald Tusk a declarat că este imposibil să se elaboreze un plan pentru astfel de crize și că obiectivul său va fi să păstreze integritatea și solidaritatea Uniunii Europene.

„Securitatea noastră poloneză depinde în mod direct de stabilitatea Uniunii Europene și de solidaritatea membrilor europeni ai NATO”, a declarat prim-ministrul Poloniei, anunțând că va face tot ce îi stă în putință pentru a menține relații transatlantice bune, în ciuda fluctuațiilor.

„Dacă acest lucru s-ar pierde, ar trebui să ne pregătim să construim o arhitectură de securitate împreună cu cei care rămân loiali proiectului occidental ca comunitate”, a declarat prim-ministrul Poloniei.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat, miercuri, că Franța se va alătura grupului de țări invitate de Danemarca să participe la manevrele „Operațiunii Arctic Endurance”. Alături de Franța, vor trimite trupe Germania, Suedia și Norvegia.