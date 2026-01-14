Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea Congresului: „Avem o propunere pentru reformă”

„A venit momentul să ne organizăm. Știm problemele USR. Nu sunt o noutate. Nu sunt nici măcar un secret. Au apărut de atâtea ori în emisiunile lui Valeriu Nicolae și nu numai. În fața acestor probleme avem două opțiuni: să ne văităm sau să ne organizăm. Cristina Prună și cu mine vă propunem calea a doua. Congresul de modificare a statutului este singura oportunitate pe care o vom avea de a reforma USR pentru mulți ani de acum încolo”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

În continuarea mesajului, el s-a referit la președintele USR, Dominic Fritz, chiar dacă nu l-a numit: „Dacă vrem ca «reînnoirea USR» să nu fie doar o lozincă, vă propunem limitarea numărului de mandate la maxim două. Sunt multe argumente pentru o astfel de reformă”.

„La următorul congres știm deja că se va încerca o și mai mare centralizare a puterii. Asta ar fi o greșeală. Niciuna dintre problemele USR nu a venit din prea multă implicare a membrilor, dimpotrivă. Avem o singură oportunitate de a reforma USR. Depinde de noi dacă o luăm sau nu. Ajutați-ne să înscriem Maxim Două Mandate în statut”, a conchis Năsui, fost ministru USR al Economiei.

La rândul ei, Cristina Prună a spus că „USR nu mai e un partid de dreapta” și că „am auzit-o din gura noului președinte al partidului când am intrat la guvernare în vara lui 2025”, cu trimitere clară de data aceasta la Dominic Fritz.

„USR a spus mereu că este altfel: o formațiune reformistă care nu trebuie să cadă în patima vechilor partide. Dacă acceptăm centralizarea puterii în mâinile unei minorități, USR devine ceea ce am criticat. Asta îndepărtează membrii de la viața partidului și alungă oamenii buni care așteaptă să aibă un cuvânt de spus. Nu putem permite acest lucru!”, a adăugat deputata.

„De aceea, cerem un referendum intern înainte de congresul pentru modificarea statului cu regula: «Maxim Două Mandate» pentru parlamentari, europarlamentari, primari, președinți de consiliu județean. Fără excepții. Pentru ca această modificare să treacă la următorul congres, e nevoie de implicarea tuturor”, a completat Prună.

Libertatea l-a contactat pe Dominic Fritz pentru un punct de vedere, dar președintele USR a refuzat să răspundă.

Amintim că Dominic Fritz, fost prim-vicepreşedinte USR, a preluat mai întâi conducerea interimară a partidului pe 5 mai 2025, după demisia Elenei Lasconi, care în primul tur al alegerilor prezidenţiale din 4 mai 2025 a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta.

Numai că Lasconi a fost trădată de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu, care au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu aproape o lună înaintea primului tur al alegerilor ca să îl susțină pe Nicușor Dan. Ulterior, fostul primar al Capitalei a devenit președintele României, după ce l-a învins pe George Simion în turul al doilea, care a avut loc pe 18 mai.