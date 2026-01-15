Miliardarul din spatele dorinței lui Trump de a cumpăra Groenlanda

John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională de la Casa Albă, care a ajuns în prezent în dizgrația președintelui american, a povestit, pentru The Guardian, că interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost trezit în primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un vechi prieten al acestuia, care avea interese comerciale în teritoriul danez.

„Trump m-a chemat în Biroul Oval și mi-a spus că un om de afaceri proeminent i-a sugerat să cumpere Groenlanda”, a declarat John Bolton, consilier pentru securitate națională în 2018. Acesta a aflat că miliardarul în cauză era Ronald Lauder, moștenitor al imperiului de cosmetice Estée Lauder și un cunoscut apropiat al lui Trump încă din anii 60.

Lauder a susținut ideea extinderii influenței americane asupra acestui teritoriu arctic, iar administrația Trump a început să analizeze posibilitățile de a câștiga influență în regiunea controlată de Danemarca.

Investițiile lui Lauder în Groenlanda și Ucraina

Interesele de afaceri ale lui Lauder s-au intersectat treptat cu politica externă a SUA. Din 2018, Lauder a investit semnificativ în Groenlanda, inclusiv în proiecte de export de apă de izvor de lux și potențiale centrale hidroelectrice.

Într-un articol publicat în New York Post, Lauder a apărat ideea lui Trump, susținând că Groenlanda este strategică datorită resurselor sale de pământuri rare, esențiale pentru tehnologie și securitate globală. „Am colaborat de ani de zile cu liderii din Groenlanda pentru investiții strategice aici”, a spus Lauder.

În afară de Groenlanda, Lauder a fost legat și de exploatarea resurselor minerale din Ucraina. Potrivit unei scrisori din noiembrie 2023, Lauder făcea parte dintr-un consorțiu care dorea să exploateze un important zăcământ de litiu din Ucraina.

După ce SUA și Ucraina au semnat un acord pentru exploatarea comună a resurselor minerale, consorțiul lui Lauder a câștigat contractul pentru acest zăcământ.

Investitorii selectați de Ucraina pentru o exploatare strategică de litiu

Ucraina a atribuit joi, 8 ianuarie, un proiect major de extracție a litiului unui consorțiu american.

Consorțiul câștigător îi include pe Ronald Lauder și pe compania TechMet, o firmă energetică parțial finanțată de o agenție guvernamentală americană creată în timpul primului mandat al lui Trump, potrivit The New York Times.

Membrii comisiei guvernamentale ucrainene care au votat pentru atribuirea proiectului au declarat că oferta acestui consorțiu a îndeplinit majoritatea criteriilor de selecție. Deși votul mai necesită aprobarea oficială a cabinetului de miniștri al Ucrainei, surse guvernamentale au afirmat că decizia este practic definitivă.

„Nu există semne de favoritism”, au spus aceștia pentru publicația citată, subliniind că oferta consorțiului a fost superioară.

Este vorba despre zăcământul Dobra, situat în centrul Ucrainei, unul dintre cele mai mari rezerve de litiu ale țării. Litiul este un material esențial pentru bateriile electrice, iar dezvoltarea acestui proiect ar putea poziționa Ucraina ca un jucător cheie pe piața globală a tehnologiilor verzi.

Contractul de partajare a producției prevede ca investitorii să împartă veniturile din exploatare cu guvernul ucrainean. Conform unui acord între SUA și Ucraina, jumătate din veniturile guvernamentale generate de acest proiect vor fi direcționate către un fond comun de investiții pentru resurse naturale.

