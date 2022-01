În vârstă de 33 de ani, Dorian Popa a anunțat în postările sale pe rețelele de socializare că acum se preocupă mult mai mult de sănătatea lui, vrea să rezolve toate problemele de ordin medical. În 2021 a suferit o operație de deviație de sept, iar acum e posibil că urce din nou pe masa de operație.

Cântărețul a povestit pe YouTube că în fiecare dimineață când se trezește înghite foarte greu. În plus, sforăie și mai tare decât o făcea înainte. Nu a mai așteptat și s-a programat la medic. „Mi-am făcut o procedură cu laser pentru amigdale. Eu am o amigdalită cronică, moștenită de la tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească! N-am moștenit terenuri, n-am moștenit case, n-am moștenit mașini, am moștenit niște amigdale cât pumnii!

Până la urmă, trebuie să ne descurcăm cu ce avem de la Dumnezeu! Acum sunt la domnul doctor. De când m-am operat de deviație de sept, respir extrem de bine pe nas, dar în continuare problema înghițutului acelor încă o am. Când mă trezesc dimineața, parcă trebuie să înghit cioburi, parcă înghit sticlă spartă.

„Amigdalele mele sunt în continuare extrem de inflamate”

Mă deranjează și în somn, mai am și probleme de genul… de când m-am operat de deviație de sept, în loc să nu mai sforăi, eu sforăi mai tare pentru că admisia de aer e mult mai mare pe nas acum, dorm cu gura închisă, dar tot zgomotul vine din gât. (…)

Amigdalele mele sunt în continuare extrem de inflamate, eu nu mai pun gheață în nimic, dar chiar și așa…”, a spus artistul pe YouTube.

După ce a avut loc consultul, Dorian Popa a explicat că medicul i-a recomandat să facă o serie de analize. Apoi vor decide dacă va avea loc operația, dacă îi vor fi scoase amigdalele.

„Amigdalele sunt mai puțin inflamate decât în general, domnul doctor și-a amintit și ce a văzut când am fost ultima oară la dânsul, și-a amintit și procedurile pe care mi le-a făcut. Dreapta este cea care este cea mai inflamată, am înțeles că mai există o amigdală, sub limbă, care și aceea este destul de inflamată la mine.

Domnul doctor m-a pus să fac niște analize, ideea e că domnul doctor va decide, după ce fac aceste analize, dacă sunt sau nu apt să scoatem amigdalele”, a mai precizat artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recent, Dorian Popa a spus ce face cu banii pe care îi câștigă. A devenit antreprenor. „Prefer să fiu cumpătat în privința cheltuielilor”, a declarat el.

Citeşte şi:

Olimpia Melinte, actrița care a jucat în filme românești, dar și producții internaționale: „Ce au ei în plus sunt bugetele și un cult pentru actor”

Motivul pentru care Andreea Bănică a susținut-o pe Claudia Pătrășcanu în divorțul de Gabi Bădălău: „Îți trebuie un anumit curaj să spui”

Ce spune Dan Capatos despre emisiunea lui Florin Călinescu de la Prima TV: „Așa iese când nu ai bani”

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Momentul-cheie al victoriei din zori » Ce a strigat Simona Halep pe teren

Playtech.ro BOMBĂ! Pensia pe care o ia Theodor Stolojan la 78 de ani. Mulți vor fi șocați

Observatornews.ro Aruncat de tată de la etajul 4, copilul de 7 ani din Vâlcea a ajuns în brațele mamei sale care era de gardă la spital

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2022. Fecioarele se raportează prea mult la cei din jur și acest lucru poate deveni dăunător pentru el

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care un tată îl lovește pe pedofilul care a încercat să îi sărute fiica în lift

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai