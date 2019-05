Fundația care a fost înființată de Doris Day a transmis că actrița a fost înconjurată de prietenii apropiați și familie în ultimele ei clipe de viață, potrivit thesun.co.uk.

Doris Day se afla într-o „condiție fizică excelentă pentru vârsta ei, dar, recent, a contactat o pneumonie severă”, a mai transmis fundația.

Day a devenit cunoscută după ce a înregistrat, în anul 1945, „Sentimental Journey” ca solistă pentru Les Brown and His Band of Renown. Cântecul a devenit un imn popular al celui de-al Doilea Război Mondial, iar în 1946 Doris Day a fost cea mai bine plătită cântăreață de sex feminin din lume.

Printre cele mai cunoscute hituri înregistrate de Dorid Day se numără „Que Sera, Sera”, „We’ll Love Again” și „It’s Magic”.

Doris Day a renunţat la cariera de cântăreaţă şi s-a îndreptat către industria de film. Ea a devenit repede un star de cinema, jucând alături de Rock Hudson.

Printre filmele în care a jucat Doris Day se numără „Clamity Jane”, „Pillow Talk” și The Man Who Knew Too Much, filmul semnat de Hitchcock pentru care actrița a primit un Oscar.

Foto: HEPTA

