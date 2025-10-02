At least one was injured after two Delta regional jets collided at low speeds while taxiing Wednesday evening at LaGuardia 🇺🇸



The right wing of one @Delta plane collided with the nose of the other plane, according to Air Traffic Control audio.https://t.co/ICrgCP2ZsM… pic.twitter.com/ffx9i4xftV — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2025

Cum s-a produs incidentul

Zborul 5047 tocmai sosise din Charlotte, Carolina de Nord, când aripa zborului 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke, Virginia, s-a ciocnit de botul aeronavei lor. Ambele erau avioane CRJ-900 operate de compania aeriană regională Endeavor Air, potrivit unui comunicat al Delta, citat de CNN.

„Avem două avioane CRJ pe (calea de rulare) M care s-au ciocnit”, a declarat pilotul zborului 5047 controlorului de la sol printr-o înregistrare audio de pe site-ul LiveATC.net. „Aripa lor dreaptă ne-a lovit botul și parbrizul cabinei de pilotaj”, a mai spus pilotul.

De asemenea, pilotul zborului 5155 a raportat că o însoțitoare de bord s-a rănit la genunchi în urma coliziunii, conform transmisiunii audio a controlului traficului aerian. Persoana a fost transportată la spital, potrivit Autorității Portuare din New York și New Jersey, care administrează aeroportul. Nu a mai fost o alt persoană rănită.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Delta va colabora cu toate autoritățile pentru a analiza ce s-a întâmplat, deoarece siguranța clienților și a oamenilor noștri este mai importantă decât orice. Ne cerem scuze clienților noștri pentru această experiență”, a declarat compania aeriană într-un comunicat.

În cele două aeronave se aflau 85 de pasageri

Zborul din Charlotte avea la bord 57 de pasageri, iar zborul spre Roanoke avea 28, potrivit Delta. Aceștia au fost transportați la terminal cu autobuzul și li s-au oferit cazare la hotel și mese.

Autoritatea Portuară afirmă că incidentul nu a afectat operațiunile aeroportului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE