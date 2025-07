„Cei doi pacienți sunt în stare stabilă și se află sub atenta supraveghere a medicilor. Un pacient are o formă ușoară, cutanată, iar fiul are o formă medie a bolii, dar fără risc de complicații. Amândoi au primit tratament și toate îngrijirile adecvate, încă din momentul suspiciunii diagnosticului”, au transmis reprezentanții Miniisterului Sănătății.

Cei doi pacienți au semnalat că au manipulat și consumat carne de oaie provenind din gospodăria proprie.

Situația este cu atât mai gravă cu cât mama tânărului a decedat recent în circumstanțe similare. Ea s-a prezentat la spitalul din Slobozia pe 5 iulie cu dureri de cap și amețeli, intrând ulterior în comă. Transferată la București, femeia a murit, prezentând și ea o leziune cutanată sugestivă pentru antrax.

În acest caz, medicii subliniază că există un risc minim de transmitere între oameni.

„Ministerul Sănătății se află în contact permanent cu cadrele medicale implicate în gestionarea cazurilor și se asigură că toate măsurile de prevenire a răspândirii posibile a infecției sunt respectate cu rigurozitate”, dă asigurări Miinisterul Sănătății.

Ce este antraxul?

Antraxul este o boală infecțioasă gravă cauzată de bacteria Bacillus anthracis. Este întâlnită cel mai frecvent la animalele erbivore, cum ar fi bovinele, ovinele și caprinele, dar poate infecta și oamenii.

Oamenii se pot infecta cu antrax

Contactul cu animale infectate: Prin atingerea, tăierea sau consumul de carne de la animale infectate.

Inhalarea sporilor: Prin inhalarea sporilor bacterieni prezenți în aer.

Contactul cu produse contaminate: Prin atingerea lânii, pieilor sau altor produse de origine animală contaminate.

Simptome

Simptomele antraxului variază în funcție de tipul de infecție, dar pot include:

Leziuni cutanate cu ulcerație neagră (antrax cutanat)

Greață, vărsături, diaree, dureri abdominale (antrax gastrointestinal)

Febră, tuse, dificultăți de respirație (antrax inhalator)

Infecții grave la locul injectării (antrax injectabil).