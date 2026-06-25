Detalii despre pasajele rutiere de la Balotești și Bragadiru

Proiectele, finanțate din fonduri europene nerambursabile, au primit joi, 25 iunie avizul final pentru indicatorii tehnico-economici și prevăd un nod rutier complex pe trei niveluri la Balotești (DN1) și un pasaj subteran la Bragadiru (DN6).

„Pasajul rutier denivelat de la Balotești, județul Ilfov, pasaj din noua generație de pasaje pe 3 niveluri, care va fi localizat la intersecția DN1 (km 20+750) cu DJ101, având următoarele caracteristici principale: realizarea unui pasaj subteran pe DN1; realizarea unui pasaj suprateran propus benzii dedicate cu virare spre stânga spre București (denumit B9); amenajarea unui sens giratoriu poziționat la intersecția dintre strada Institutului, DJ101 și bretele; trotuare pietonale; canalizare pluvială”, precizează, joi, secretarul de stat, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește pasajul rutier denivelat de la Bragadiru, tot din județul Ilfov, acesta va fi localizat pe DN6 (km 9+200) la intersecția cu Strada Cristalului. Proiectul prevede realizarea unui pasaj subteran pe drumul național, în timp ce la suprafață va fi amenajat un sens giratoriu care va conecta străzile Smârdan și Cristalului cu bretelele aferente. În total, vor fi construite bretele și drumuri cu o lungime de 2,6 kilometri, iar zona va beneficia de piste pentru biciclete, trotuare pietonale și rețea de canalizare pluvială.

Lucrările ar putea să înceapă în prima parte a anului 2027

Lucrările la cele două pasaje din Ilfov ar putea să demareze în prima parte din 2027.

„Următorii pași constau în aprobarea indicatorilor tehnico-economici și lansarea licitațiilor pentru proiectare și execuție lucrări în așa fel încât lucrările de execuție să demareze în prima parte a anului viitor”, a mai scris, pe Facebook, Irinel Scrioșteanu.