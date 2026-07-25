„Ucraina continuă să impună sancțiuni pe termen lung ca răspuns la atacurile rusești. Noaptea trecută, forțele noastre de apărare au atacat ținte în diverse regiuni ale Rusiei care contribuie la acest război”, a declarat președintele ucrainean.

Mai exact, Zelenski a confirmat un alt atac asupra unei uzine din Kirov care furnizează componente pentru arme rusești. Uzina este situată la aproximativ 1.200 de kilometri de granița cu Ucraina.

„De asemenea, (forțele ucrainene au atacat – n.r..) o rafinărie de petrol în Tiumen, un centru logistic în Ekaterinburg și un depozit de combustibil și lubrifianți în Rostov-pe-Don”, a precizat liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski a raportat totodată „rezultate foarte bune în atacurile la distanță lungă din Marea Caspică”.

Președintele ucrainean a revendicat lovirea unei nave de război și a unor nave implicate în transporturi de armament către Iran.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a clarificat că au fost lovite o navă lansatoare de rachete, două nave de marfă, o stație radar și o platformă petrolieră.

Forțele Armate ale Ucrainei au lansat sâmbătă peste 300 de drone în teritoriul Rusiei și au lovit ținte situate până la Ekaterinburg, în Munții Ural. În Ekaterinburg, compania rusă de vânzări online Wildberries – atinsă în această săptămână de lovituri ucrainene repetate – a fost nevoită să-și evacueze personalul și să suspende activitățile „centrului său logistic”.

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