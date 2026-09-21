Două tinere, de 23 și 25 de ani, din Vinohradiv (Seleușu Mare), regiunea ucraineană Transcarpatia, la granița cu România, au fost acuzate de furt de flori de pe morminte și riscă 7 ani de închisoare, relatează TSN. Ele intenționau să le ofere unei profesoare cu care aveau un conflict.

Două tinere din orașul Vinohradiv, vestul Ucrainei, au fost acuzate de profanarea unui mormânt după ce, pe 1 septembrie, au furat flori de pe un loc de veci din cimitirul local.

Potrivit poliției din regiune, cele două femei, în vârstă de 23 și 25 de ani, intenționau să ofere florile unei profesoare cu care aveau un conflict mai vechi,

Incidentul a fost semnalat când a fost descoperit un mormânt vandalizat. Tinerele au pătruns în cimitir, au luat flori proaspete și aranjamente florale de pe un mormânt, iar în urma lor au lăsat dezordine, aruncând alte plante și mutând obiectele lăsate de rudele decedatului.

„Conform investigațiilor preliminare, florile au fost destinate pentru a fi oferite ca și «cadou» unei profesoare cu care suspectele aveau o relație conflictuală”, a declarat un reprezentant al poliției.

Fapta tinerelor a fost încadrată conform articolului 297, alineatul 3, din Codul Penal al Ucrainei, care se referă la profanarea mormintelor sau a altor spații de înmormântare, comisă de un grup de persoane prin înțelegere prealabilă.