Intervenția pompierilor a fost necesară pentru a elibera victimele rămase încarcerate în mașina grav avariată.

„Din păcate, șoferul a fost declarat decedat, iar pasagerul este evaluat la fața locului”, au declarat autoritățile.

Accidentul s-a produs pe calea 1 la kilometrul 97+500, iar traficul pe Autostrada A0 Sud este complet blocat. Direcția Regională de Drumuri și Poduri București informează că echipaje de la Poliția Română, SMURD și Secția Autostrăzi lucrează pentru gestionarea situației și reluarea circulației.

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților”, se arată în comunicatul oficial. Accidentul subliniază importanța respectării regulilor de circulație pe drumurile publice.

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