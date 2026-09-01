Germania vrea să acuze oficial Moscova pentru un atac cu drone eșuat în Leipzig

„Germania și Rusia sunt în război”, a spus Thumann, respingând termenul de „război hibrid” utilizat de liderii UE pentru a descrie campania Kremlinului în Europa.

Avertismentul vine în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția față de presupusele acte de sabotaj rusești. Potrivit Politico, cancelarul Friedrich Merz intenționează să acuze oficial Moscova pentru un atac cu drone eșuat în Leipzig și să anunțe sancțiuni „extinse”.

Serviciile secrete ruse ar fi vrut să-l otrăvească pe Thumann

Thumann, a cărui companie, Donaustahl, furnizează drone de luptă Ucrainei, trăiește sub protecție continuă după ce autoritățile au descoperit un presupus plan al serviciilor secrete rusești de a-l otrăvi în 2025. „Da, vine din Rusia. Și da, este foarte serios – viața dumneavoastră este în pericol”, i-au transmis autoritățile înainte de Crăciun. La scurt timp, un presupus agent de nivel inferior a fost reținut.

Fondată în 2020 în Bavaria, compania Donaustahl s-a reorientat rapid către industria de apărare după izbucnirea războiului din Ucraina, devenind un furnizor-cheie de drone de luptă pentru forțele armate ale Kievului.

Thumann trăiește ascuns, în locații secrete, însoțit de gărzi de corp

Pentru a se proteja, Thumann a transformat anumite locații oficiale în „capcane” cu monitorizare sporită. „Operativii de nivel inferior erau acolo doar ca să afle unde mă aflu. Apoi, urma să aibă loc o asasinare prin otrăvire”, a explicat el.

Aceste amenințări i-au schimbat complet viața. Thumann a dezvăluit că locuiește în locații secrete, însoțit de gărzi de corp, nu și-a văzut familia de luni de zile și și-a pregătit deja testamentul și directivele legate de îngrijirea sa medicală, în caz de deces.

„Mi-am făcut deja testamentul, o declarație privind donarea organelor și o directivă anticipată. Lucruri pe care, în mod normal, la vârsta mea nu prea le ai în vedere”, a declarat Stefan Thumann.

Mark Rutte, șeful NATO: „Dovezile implicării Moscovei în atacul de la Leipzig sunt incontestabile”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de solidaritate cu Germania, în urma unei discuții cu cancelarul Friedrich Merz referitoare la atacul hibrid orchestrat de Rusia la Leipzig, pe data de 14 august. Șeful Alianței Nord-Atlantice a subliniat că dovezile implicării Moscovei sunt incontestabile și a salutat măsurile de răspuns anunțate de autoritățile de la Berlin, reafirmând totodată angajamentul „de fier” al NATO pentru apărarea colectivă a tuturor statelor membre.

„Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a scris Rutte pe X.

Precedentul Rheinmetall și războiul hibrid din Europa

Armin Papperger
Armin Papperger apare doar la cele mai importante evenimente ale companiei sale, și de fiecare dată cu un contingent de securitate important. Foto: Getty Images.

Cazul fondatorului Donaustahl nu este singular în industria germană de apărare. În vara anului 2024, serviciile de informații americane au identificat un complot similar orchestrat de Moscova împotriva lui Armin Papperger, directorul general al gigantului Rheinmetall, cel mai mare producător de muniție și armament din Germania.

Avertismentul transmis atunci Berlinului a dus la salvarea executivului german și la sporirea măsurilor de siguranță la nivel național.

Oficialii occidentali atrag atenția că acțiunile de spionaj, tentativele de sabotaj cibernetic și atacurile țintite fac parte dintr-un război hibrid amplu desfășurat de Federația Rusă pe teritoriul european, cu scopul de a destabiliza lanțurile de aprovizionare destinate sprijinirii armatei ucrainene.

O dronă cu încărcătură explozibilă a fost găsită pe aeroportul din Leipzig, pe 7 august

O dronă cu încărcătură explozibilă a fost descoperită vineri, 7 august 2026, pe aeroportul din Leipzig (Germania), un hub logistic pentru NATO și livrările de mărfuri către Ucraina, au anunțat miercuri anchetatorii într-un comunicat, potrivit AFP.

Der Spiegel a scris atunci că drona respectivă a fost găsită la miezul nopții de marți spre miercuri în apropierea a patru avioane ucrainene de tip Antonov, folosite pentru transporturi de mărfuri.

Dispozitive explozive improvizate au fost găsite lângă o centrală electrică din Brandenburg, în Germania

Dispozitive explozive improvizate au fost descoperite marți la un transformator din Turnow-Preilack, în landul Brandenburg, din Germania, potrivit portalului de știri Tagesschau.de și Euronews.com. Acestea erau amplasate pe o linie care transportă energia produsă în centrala electrică Jänschwalde, una dintre cele mai mari din țară. Autoritățile au confirmat că populația nu este în pericol.

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