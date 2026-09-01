Metoda eficientă care costă foarte puțin

Pentru a preveni aburirea geamurilor, inginerul DaveHax recomandă o metodă eficientă care costă foarte puțin. Tot ce ai nevoie este o șosetă și nisip pentru litiera pisicilor, dar nu orice fel de nisip, ci un nisip silicat.

Silicagelul absoarbe umiditatea direct din aer, cu mult înainte ca aceasta să se poată forma sub formă de condens pe geamurile reci, explică DaveHax.

Aceste cristale sunt aceleași care se găsesc în pungile mici din cutiile de pantofi sau electronice noi și au proprietăți puternice de absorbție a umezelii. Astfel, utilizarea lor în mașină poate contribui la menținerea unui mediu uscat și la asigurarea unei vizibilități clare.

Cum să-ți construiești propria soluție anticondens

Crearea unui dispozitiv de absorbție a umidității este extrem de simplă și durează doar câteva minute. Ai nevoie de următoarele materiale:

  • O șosetă veche, fără găuri
  • Nisip silicat
  • O pâlnie sau o rolă de bandă adezivă pentru umplerea șosetei

Pentru a umple șoseta cu nisip, poți folosi o pâlnie sau să întorci marginea șosetei peste o rolă de bandă adezivă, creând un suport stabil. După ce ai umplut șoseta până la gleznă, scoți banda și faci un nod la capăt, explică DaveHax.

Unde să așezi dispozitivul anticondens

După ce ai finalizat dispozitivul, îl poți așeza pe bordul mașinii pe timpul nopții pentru a obține un efect maxim. Dacă preferi să fie mai discret, îl poți plasa sub scaun sau pe podeaua mașinii.

„După câteva zile, ar trebui să începi să observi diferența, iar parbrizele aburite vor deveni o problemă de domeniul trecutului”, adaugă inginerul.

Sfaturi suplimentare pentru prevenirea umidității

Pentru a reduce și mai mult riscul de condens, Racing.nl recomandă să acorzi atenție surselor de umiditate din mașină. Hainele ude, umbrelele, încălțămintea sau covorașele umede contribuie la creșterea nivelului de umiditate din cabină. Este indicat să le usuci înainte de a le introduce în mașină.

De asemenea, este important să verifici dacă sistemul de drenaj al parbrizului nu este înfundat sau dacă garniturile ușilor nu prezintă scurgeri. Problemele persistente de umiditate pot duce la apariția mucegaiului sau a coroziunii, ceea ce poate afecta atât sănătatea, cât și starea vehiculului.

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