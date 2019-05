„Acum câteva zile am promis că voi ajunge împreună cu ministrul Daea la Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură de la Nucet. Și astăzi am fost acolo alături de presă pentru că am vrut să arăt că România are un potențial uriaș și în acest domeniu. În urmă cu o săptămână am văzut cu toții scandalul peștelui infestat adus din alte țări și care este pus pe masa românilor. În pieţele din Occident nu se poate vinde aşa ceva, pentru că e puşcărie curată. Şi ce s-au gândit ei? Că la români merge, hai să le dăm lor!”, a scris Dragnea, pe Facebook.

Preşedintele PSD s-a plâns se calitatea peştelui care ajunge în România.

„Dacă mergi în piața de pește, găsești crap românesc din Belgia, este crap românesc din Spania, caras din Italia, avem toate soiurile de peşte, numai din România nu, în condiţiile în care România are un bazin hidrografic cu un potențial inimaginabil. La acest moment peștele este singurul animal crescut în fermă care nu beneficiază de nicio subvenție, compensație, schemă de minimis. A venit timpul să relansăm și piscicultura, oameni buni!”, a spus el.

Preşedintele PSD a anunţat că, în urma discuțiilor de la Nucet cu ministrul Daea și doamna director Mioara Costache, s-au conturat deja câteva măsuri pe care urmează sa le luam în perioada următoare.

„Pe scurt trebuie gândit un program național pentru montarea de panouri fotovoltaice în amenajarile piscicole, apoi să demarăm URGENT un program național de repopulare a Dunării și Deltei Dunării cu puiet de crap, somn, șalău, lin și alte specii. De asemenea se poate extinde și un program național de repopulare prin care fermele modernizate prin POPAM pot primi puiet de pește din speciile autohtone ca să lanseze producția dar și subvenție pentru puietul care se livrează în România. Nu în ultimul rând, trebuie să gândim un ajutor pentru procesul de decolmatare constantă. Procesul de colmatare se produce din cauza aducerii de către fluviu de aluviuni colectate pe mii de kilometri, așadar este un proces continuu. Vom gândi și alte măsuri pe care vrem să le aplicăm în cel mai scurt timp pentru că vrem să arătăm că România poate produce pește și pentru asta vom construi acest program național pentru pește! Pentru că România merită mai mult și românii merită să mănânce românește!”, a spus Dragnea.

