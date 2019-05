Dragnea, despre Summitul de la Sibiu: „Eu am văzut petreceri de zi şi de noapte, cu tot felul de fructe de mare” / Despre protestul de la Iaşi: „Au fost găsite jointuri”

„Eu îl văd disperat pe Iohannis. Hai să vorbim puţin despre celebrul summit de la Sibiu. Vă întreb – aţi simţit, văzut vreun avantaj pentru România? Nu. Eu ce am văzut, am văzut într-adevăr petreceri şi de zi şi de noapte, mese întinse, nu cu produse româneşti, ci cu tot felul de fructe de mare. Nu am văzut discuţii, pentru că nu a fost în intenţie. (….) În schimb, s-au făcut discuţii serioase despre funcţiile din viitoare Comisie Europeană şi PE. Plus că Iohannis… Mie mi-a părut că totuşi e preşedintele României. Se plivmba pe acolo şi nu îl băga nimeni în seamă”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

Liderul PSD l-a acuzat pe Iohannis că ar fi insistat pe lângă liderii europeni pentru „a forţa o avertizare” şi să atace Guvernul.

„Se pare că Iohannis a insistat foarte mult la membri din Consiliul European care au fost prezenţi să forţeze ceva, nu ştiu vreo avertizare şi aceasta a fost miză se pare ca să mai atace guvernul cu ceva. Dacă e aşa e ceva incalificabil pentru un şef de stat. O să vedem dacă informaţiile sunt reale. Dacă sunt reale înseamnă că preşedintele lucrează împotriva ţării”, a spus el.

Liviu Dragnea a precizat că „aproape toate structurile de forţă din România sunt la cheremul personal al lui Iohannis”.

Liviu Dragnea: „Dacă am fi făcut aşa ceva la mitingul lui Iohannis, ne băgau pe toţi în dube. Acolo erau foarte multe jointuri!”

Liderul social-democraţilor a vorbit şi despre protestele de la mitingurile PSD din Iaşi şi Galaţi. El a afirmat că în spatele protestatarilor se află preşedintele Klaus Iohannis şi adus acuzaţii grave, precizând că „erau foarte multe jointuri” în locul unde se aflau protestatarii.

„La Iaşi eram 25.000, unii spun 30.000, pe stradă o sută, două sute. Ce ar fi însemnat ca eu sau altcineva iresponsabil de la partid de pe scenă < >. Noi dacă am fi făcut aşa ceva la mitingul lui Iohannis, ne băgau pe toţi în dube. Acolo erau foarte multe jointuri”, a spus liderul PSD.

Dragnea a mai spus că a rămas şocat cum „nişte tineri cu ochii injectaţi au luat un om bătrân l-au pus pe jos şi au început să dea cu picioarele în burtă”.

„Deci ce ne oferă Ioahnnis şi PNL? Ei vor să insufle teroare, doar doar cetăţenii nu mai vin la vot. Dar ceea ce fac acum şi în continuare fac ca tot mai mulţi să vină la vot”, a mai spus Dragnea.

Mitingurile PSD de la Iaşi şi Galaţi, de joi şi de sâmbătă au fost primite cu proteste. La Iaşi, sute de persoane i-au huiduit pe liderii PSD, iar în momentul în care acţiunea s-a terminat, cele două tabere s-au intersectat şi au provocat incidente.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

