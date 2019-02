„Sunt asigurări de la Guvern că vor avea cel puţin bugetele de anul trecut, şi o mare parte din municipii, vor avea venituri mai mari. Este o creştere de 27% pe toată administraţia locală din cote defalcate din impozitul pe venit şi din TVA, care va veni către administraţia locală faţă de anii precedenţi”, a spus Dragnea, arătând că vor fi nişte modificări în forma Guvernul va suplimenta de la bugetul de stat, când un municipiu, orice localitate nu poate acoperi cu toată cota de 60% cheltuielile sociale”, a spus liderul PSD.

El a mai arătat că, potrivit proiectului, cheltuielile sociale rămân la Guvern.

În privinţa situaţiei de la Capitală, Dragnea a spus că, din punctul lui de vedere, trebuie să se ducă la o întâlnire, toţi primarii, la Ministerul de Finanţe.

„Bugetul pe toată Capitala creşte, să decidă ei şapte, cu atribuţii, competenţe. S-au mai întâlnit o dată, au semnat o hârtie, să se hotărască împreună. (…) Banii Bucureştiului să îi împartă primarii de sectoare cu primarul Capitalei”, a mai afirmat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a menţionat că proiectul de buget pe 2019 va fi adoptat vineri de Guvern şi apoi va ajunge la Parlament şi a dat asigurări că nu există tensiuni, în coaliţie.

„Cu ALDE nu am avut negocieri, şi nici cu UDMR. Am stat şi am lucrat împreună”, a precizat el.

Falcă: „Așteptăm o soluție de compromis!”

„Așteptăm o soluție de compromis, ne-a ascultat, toate lucrurile care au fost spuse în ultimii ani au fost ascultate. Dar când am spus că au scăzut sumele din impozitul pe venit am văzut că banii sunt mai puțini, nu am ajuns la o soluție”, a spus primarul Aradului, Gheorghe Falcă.

El a mai arătat că astăzi s-a confirmat de către ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, că banii vor fi mai puțini dacă trec la noi cheltuielile sociale.

„Discutăm de un miliard de euro responsabilitate a administrației locale”, a mai spus Falcă.

