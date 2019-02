Liderul PSD s-a arătat deranjat de strigătele protestatarului, şi şi-a întrerupt de mai multe ori declaraţia. Protestatarul striga: „Las puşcărie”

La un moment dat, acesta a răbufnit: „La puşcărie să mergi tu, securilă!”.

Răspunsul protestatarului nu s-a lăsat așteptat: „Da, da. O să mergem împreună!'

Dragnea i-a certat şi pe jurnalişti, pentru știrile privind discuțiile dintre ALDE, UDMR și PSD pe buget şi tensiunile din cadrul negocierilor.

„Cu ALDE nu am avut negocieri. Nu am avut negocieri cu ALDE și UDMR, Nu mi-au plăcut foarte mult observațiile voastre și spuneți tensiuni peste tensiuni ca să faceți breaking news. Am avut discuții”, a declarat Liviu Dragnea la ieșirea de la întâlnirea cu primarii.

Citeşte şi: Matteo Politi avea o poliţă de malpraxis, din februarie 2018. Sorina Pintea: „Există clinici serioase care l-au refuzat, pentru că nu avea dosarul complet'