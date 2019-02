„Am avut o discuţie în şedinţă. Mi-a promis domnul preşedinte Liviu Dragnea că va veni la o întâlnire cu Asociaţia Municipiilor. Mi-a spus că până mâine seară trebuie să aibă o viziune pe bugetul integral şi pentru că s-a discutat şi în şedinţă că anumite chestiuni sunt în neregulă fix pe partea pe care am discutat noi că este în neregulă şi că după ce are clar situaţia, marţi sau miercuri vom avea o întâlnire cu toţi colegii de la Asociaţia Municipiilor”, a afirmat Negoiţă, duminică, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD de la Parlament.

El a afirmat că nu ştie dacă se va amâna adoptarea bugetului în Guvern, preconizată a avea loc marţi.

Negoiţă afirmase, înainte de şedinţă, că situaţia în administraţia publică locală „este grea”.

„Niciodată, niciun guvern nu a tratat administraţia locală aşa. Anul trecut, administraţia publică locală a pierdut aproape 40% din impozitul pe venit, din sursa impozitul pe venit, cea mai importantă sursă de venit pentru toată administraţia publică locală. Anul acesta se dă o parte înapoi, doar o parte înapoi, dar am înţeles şi am văzut şi în proiectul de buget că vor să ne dea mare parte din cheltuielile pe care le-a suportat Guvernul anul trecut şi până anul trecut. Mai mult decât atât, lăsând la o parte faptul că cele mai multe primării, cred că 70-80% dintre primării, nu au cum să suporte această cheltuială, nu se respectă programul de guvernare, unde scrie foarte clar că aceste costuri sunt suportate în integralitatea lor de către Guvern. Cred că nu putem să ne permitem să nu respectăm programul de guvernare. Oricum, administraţia publică din România era sub cea mai subfinanţată din Europa, acum suntem fără precedent”, a spus Negoiţă.

