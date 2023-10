Îndepărtarea redactorului-șef al GSP, Cătălin Țepelin, și protestul din 3 octombrie 2023, semnat de 95 de ziariști de la GSP și Libertatea, a adunat un val de reacții, în România și în străinătate. Comisia Europeană a confirmat ziariștilor din cele două redacții că urmărește situația și că ”va impune statelor membre să respecte libertatea editorială efectivă”, potrivit noii legi votate recent de PE.

Cea mai importantă organizație de publicitate din România, IAA, a ținut să sublinieze, într-un comunicat, ”importanța neimplicării intereselor comerciale sau de altă natură în politicile editoriale și în actul jurnalistic”. Nume mari ale sportului, precum Mircea Lucescu, Elisabeta Lipă, au transmis la rândul lor mesaje de solidaritate cu redacția GSP.

Editorul GSP Ioana Mihalcea, 38 de ani, și care lucrează la GSP din 2006, a fost, alături de Mirela Neag la emisiunea lui Dragoș Pătraru de miercuri. La ”Starea nației”, Pătraru a remarcat că există oameni care întreabă de ce nu pleacă toată lumea de la ziar, pe loc.

”De ce nu plecăm? Toți suntem atașați emoțional de acest brand, Gazeta Sporturilor, am lucrat atât timp aici. E vorba și despre Cătălin, despre toată nedreptatea care i s-a făcut lui. Această luptă se duce și pentru ceea ce i s-a întâmplat lui și ni s-ar putea întâmpla tuturor care lucrăm aici.

Nu te poți ridica și să pleci în condițiile existente. Trebuie să încerci să schimbi cât de mult poți, să mergi până unde poți.

Dacă reușești să schimbi ceva, oamenilor să le pătrundă în minte ceea ce vrei să le transmiți, felul în care vrei să lucrezi, iar ei sunt de acord cu asta și putem continua împreună, OK. Dacă nu, măcar am făcut tot ce am putut.