Țigări care conțin drogul „spice” în școli

Cercetarea a fost condusă de profesorul Chris Pudney de la Departamentul de Științe ale Vieții al Universității din Bath și arată că una din patru țigări electronice confiscate în școli conțineau drogul spice.

Cercetătorii au analizat 1.923 de țigări electronice și lichide de vapat, confiscate din 114 școli din șapte regiuni ale Angliei. Rezultatele sunt îngrijorătoare: în timp ce în ansamblu, 13% dintre probe conțineau spice, procentul a urcat la aproape 25% în Londra și Lancashire.

„Drogul spice este mult mai ieftin decât THC-ul. Tinerii cred că cumpără un produs din canabis, dar în schimb li se oferă un drog ieftin, extrem de dependent, cu efecte imprevizibile și grave asupra sănătății, cum ar fi psihoza, convulsiile și problemele cardiace”, a explicat profesorul Pudney.

Drogul „spice”, vândut online drept „THC”

Studiul arată că lichidele pentru țigări electronice cu adaos de spice sunt ușor de găsit online, în special pe rețelele de socializare.

Acestea sunt promovate înșelător ca produse cu „THC” (substanța activă din canabis), deși conțin spice, un drog mai periculos și mult mai ieftin.

Pe parcursul unei monitorizări de trei luni, echipa a urmărit conturi de pe Facebook, Instagram și TikTok. Rezultatele arată că 12% dintre lichidele promovate ca THC pe Facebook conțineau spice, față de 68% pe TikTok.

„Lichidele pentru țigări electronice cu spice sunt disponibile în mod obișnuit pe rețelele de socializare precum TikTok și Instagram, existând aparent trafic de droguri pe aceste platforme. O simplă căutare pe platformele de socializare aduce sute de conturi care vând acest material, ceea ce le face incredibil de ușor de găsit pentru tineri”, a spus Pudney.

Sevraj la fel de dificil ca sevrajul de heroină

Spice este un drog sintetic extrem de adictiv. Sevrajul este descris de consumatori ca fiind la fel de dificil ca în cazul heroinei, iar efectele sale pot fi devastatoare: de la tulburări psihotice și convulsii, până la probleme cardiace severe.

Profesorul Pudney a avertizat: „Persoanele care consumă spice sunt expuse unui risc ridicat de constrângere și abuz din partea traficanților de droguri. Aceasta este o deficiență a siguranței online care cauzează prejudicii directe copiilor.”

Platformele sociale, criticate pentru lipsa de acțiune

Cercetătorii au raportat problema companiilor Meta și TikTok în martie 2025, dar aproximativ 70% dintre conturile identificate sunt încă online, disponibile prin simple căutări.

„Aproximativ 70% dintre conturile pe care le-am identificat și urmărit sunt încă online și ușor accesibile. Răspunsul acestor platforme pare insuficient pentru a aborda această problemă urgentă”, a declarat Pudney.

La rândul său, Fiona Spargo-Mabbs, directoarea Fundației DSM, avertizează: „Odată cu începerea unui nou an școlar, suntem foarte îngrijorați că vom vedea o creștere a utilizării – și a daunelor crescute cauzate de consum – de „spice” în rândul adolescenților, ca urmare a vizibilității continue a vânzării de țigări electronice sub formă de THC pe platformele lor de socializare.”

Autorii studiului cer ca Ofcom să folosească prevederile din Legea privind siguranța online pentru a obliga platformele sociale să elimine conturile care vând droguri. Profesorul Pudney atrage atenția că doar un program strict de aplicare a legii poate preveni ca aceste produse să ajungă în continuare la tineri.

Studiile au arătat că substanțele din dispozitivele de vapat sunt toxice atunci când sunt încălzite.

În România este interzisă vânzarea către minori a ţigărilor electronice.

