Substanțele chimice din dispozitivele de vapat pot deveni foarte toxice când sunt încălzite – Studiu Ena Stanciu . Actualizat Miercuri, 08 mai 2024, 13:57

Dispozitivele de vapat încălzesc aromele lichide la temperaturi ridicate pentru a forma un aerosol care este apoi inhalat. O analiză făcută cu ajutorul inteligenței artificiale a 180 de arome a arătat că acestea conțin peste 100 de substanțe chimice „extrem de toxice” și multe altele considerate periculoase pentru sănătate sau iritante, relatează The Guardian. Studiul a fost făcut de o echipă de la RCSI University of Medicine and Health Sciences, din Dublin.