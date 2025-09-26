Echipa AIEA prezentă la fața locului

Centrala este a doua ca mărime dintre cele cinci stații nucleare ale Ucrainei. În prezent, toate cele trei reactoare ale sale funcționează la capacitate maximă.

Observatorii AIEA au raportat prezența a 22 de drone în zonă între seara zilei de 24 septembrie și primele ore ale zilei de 25 septembrie. Unele s-au apropiat până la 500 de metri de centrală.

„Incidentul de aseară nu a provocat nicio daună centralei nucleare Sud din Ucraina. Data viitoare s-ar putea să nu avem atâta noroc”, a declarat Directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Impactul atacului cu drone asupra centralei nucleare

Echipa AIEA a inspectat locul unde a fost doborâtă drona, descoperind un crater cu diametrul de 4 metri. Vehiculele din apropiere au avut geamurile sparte, structurile metalice au fost lovite de schije, iar o linie electrică regională de 150 kilovolți a fost avariată.

Linia electrică afectată nu era conectată la centrala nucleară și nu a influențat sistemele de siguranță ale acesteia.

Situația la Centrala Nucleară Zaporojie

În paralel, agenția nucleară de stat ucraineană Energoatom a raportat că Centrala Nucleară Zaporojie, ocupată de forțele ruse, este fără alimentare externă de peste două zile.

Forțele ruse au lovit o linie electrică pe 23 septembrie, întrerupând ultima legătură funcțională cu rețeaua ucraineană.

Grossi s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 25 septembrie.

Deși Rusia reprezintă o amenințare continuă pentru siguranța nucleară, Putin a susținut că „Rusia cooperează cu agenția, străduindu-se să ofere toată asistența posibilă în abordarea sarcinilor globale și importante”.

