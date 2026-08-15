Ar putea fi o dronă rusească Orlan-10

Publicația bulgară BIRD.BG susține că aparatul găsit în apropiere de Primorsko seamănă cu o dronă de recunoaștere rusească Orlan-10.

Jurnaliștii afirmă că imaginile aparatului ar fi fost suficiente pentru identificarea tipului de dronă.

„«Obiectul de recunoaștere» care a fost adus de valuri în apropiere de Primorsko, așa cum este prezentat în acest moment, este cel mai probabil o dronă rusească Orlan-10”, a scris BIRD.BG.

Publicația a pus totodată sub semnul întrebării modul în care autoritățile bulgare identifică dronele găsite în apropierea teritoriului țării.

Până în prezent, Ministerul Apărării din Bulgaria nu a confirmat oficial originea dronelor.

Marina Bulgară a ridicat drona de pe plajă

Televiziunea Națională Bulgară a relatat că specialiști de la Baza Navală Burgas au examinat aparatul adus de mare la Primorsko.

Militarii au stabilit că obiectul este o dronă de recunoaștere.

Într-un caz separat, echipele Marinei au intervenit după ce pe plaja din apropierea localității Lozenets au fost descoperite fragmente asociate unei drone.

Pentru protejarea turiștilor și a traficului maritim, obiectele recuperate au fost transportate la bazele navale din Varna și Burgas.

Operațiunile au fost desfășurate la ordinul șefului Apărării și conform instrucțiunilor comandantului adjunct al Marinei.

Bulgaria a mai avut recent un incident cu o dronă

Descoperirea de la Primorsko vine la aproximativ o săptămână după un alt incident cu o dronă în Bulgaria.

Un aparat fără pilot a pătruns în spațiul aerian bulgar și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului țării, în apropierea frontierei cu România.

Autoritățile bulgare au afirmat atunci că drona era de fabricație ucraineană.

Potrivit explicațiilor oficiale, structura din lemn și un cip defect ar fi putut contribui la abaterea aparatului de la traiectoria sa. BIRD.BG contestă însă această identificare.

Publicația bulgară susține că imaginile cu drona implicată în incidentul anterior ar indica mai degrabă un ZALA Z-20, aparat de fabricație rusească.

BIRD.BG a anunțat că intenționează să publice informații suplimentare privind identificarea dronei.

Jurnaliștii consideră că diferența dintre un sistem ZALA și un Orlan-10 este importantă, deoarece cele două tipuri de drone au roluri diferite.

Sistemele ZALA pot fi utilizate pentru recunoaștere, identificarea și desemnarea țintelor și coordonarea atacurilor.

În acest moment, identificarea aparatului drept Orlan-10 rusesc nu a fost confirmată oficial de autoritățile bulgare.

Ministerul Apărării nu a făcut până acum o declarație oficială privind originea sau scopul dronei găsite în apropiere de Primorsko.

Și în România au fost descoperite fragmente de drone la Marea Neagră. Două incidente de acest fel au avut loc în ultimele două zile.

Joi dimineață pe o plajă din stațiunea Costinești, mai mulți turiști au observat un obiect suspect care plutea în apele Mării Negre, în imediata apropiere a unui dig.

Vineri, la numai o zi distanță, un nou fragment ce provine de la o dronă a fost descoperit în stațiunea Costinești.

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