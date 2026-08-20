CRRC Qingdao Sifang, unul dintre cei mai importanți producători de trenuri din lume, a proiectat acest model respectând cu strictețe normele de siguranță, compatibilitate ecologică și rezistență la coliziune impuse de Uniunea Europeană. Prototipul a parcurs teste riguroase pe rețeaua CFR, fiind autorizat oficial pentru o viteză comercială de operare de 160 km/h. La bord sunt integrate sisteme duble de semnalizare automată, capabile să adapteze funcționarea trenului în funcție de infrastructura de la sol.

Trenul a circulat pentru prima dată cu pasageri miercuri, 19 august, pe ruta București – Brașov. Pagina de Facebook „Visit Brașov România” a publicat mai multe imagini cu trenul electric chinezesc operat de compania privată Astra Trans Carpatic.

Noua ramă electrică pune accent pe accesibilitate și confort pentru pasageri. Vehiculul dispune de podea coborâtă pentru facilitarea urcării, fiind dotat cu rampe dedicate și spații speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă. La interior, călătorii au la dispoziție climatizare automată, scaune ergonomice reglabile, Wi-Fi gratuit, prize de 220V și porturi USB integrate la fiecare loc.

Trenul parcurge distanța dintre București Nord și Brașov în aproximativ două ore și 35 de minute. Mentenanța tehnică și inspecțiile periodice ale garniturii sunt asigurate la Arad, în facilitățile dedicate ale producătorului local Astra Vagoane Călători.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE