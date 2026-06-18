Cine sunt constructorii care vor să realizeze legătura cu Aeroportul Otopeni

Contractul este estimat la 450 de milioane de lei (aproximativ 86 de milioane de euro) și include proiectarea, cât și lucrările de construcție. Perioada totală de implementare este de 30 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor.

Noul proiect de infrastructură promite să decongestioneze semnificativ traficul de pe DN1 și să ofere o alternativă rapidă și modernă atât pentru locuitorii din zona metropolitană, cât și pentru pasagerii care tranzitează cel mai mare aeroport al țării, potrivit Antena 3 CNN.

Potrivit datelor furnizate de autorități, la licitația pentru acest obiectiv de investiții s-au înscris patru asocieri de companii și constructori importanți din domeniu. Competiția se anunță strânsă, firmele depunând documentațiile tehnice și financiare care urmează să fie evaluate în perioada următoare de comisia de specialitate a CNAIR.

Câștigătorul contractului va fi desemnat pe baza celui mai bun raport calitate-preț, unde componenta tehnică și termenele asumate vor juca un rol extrem de important, alături de oferta financiară.

Lista firmelor care vor să construiască drumul expres Aeroportul Otopeni – Autostrada A0

  1. Construcții Erbașu
  2. PORR Construct
  3. FCC Construccion
  4. AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA
  5. Asociere CONCELEX (Leader), X-WAY INFRASTRUCTURE, BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD
  6. Asociere EUROCOGEN DAMBOVITA (Leader), EVROPEISKI PATISHTA
  7. Asociere BOG’ART (Leader), FINTRADE MANAGEMENT, ADURO
  8. Asociere VETA GLOBAL S.R.L. (Leader), MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TRAFFIC CONSULTANCY, INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A
  9. Asociere MARISTAR COM (Leader), 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.
  10. Asociere FRASINUL (Leader), ILGAZ INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI
  11. Asociere UNITIP GLOBAL (Leader), INFRA EXPERT AD, DUOTIP SOLUTIONS, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3, AVTOMAGISTRALI
  12. Asociere RETTER Projectmanagement (Leader), CONI
  13. Asociere MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (Leader), CBI CONSTRUCTII, TURISM & INVESTITII S.R.L
  14. Asociere SELINA (Leader), DRUM ASFALT
  15. Asociere PIZZAROTTI (Leader), IPC CONSTRUCTII.

Traseul noului drum expres: Cum va arăta conexiunea rutieră

Noul drum de mare viteză este gândit ca o prelungire modernă a infrastructurii existente și va face legătura directă între nodul rutier al Autostrăzii A0 (Sectorul Nord) și terminalele de plecări/sosiri ale Aeroportului Otopeni.

  • Punct de pornire: Nodul rutier cu Autostrada A0.
  • Conexiune: Va intersecta zone-cheie din proximitatea localităților Otopeni și Tunari.
  • Destinație: Zona de dezvoltare a Aeroportului „Henri Coandă”.

Prin această descărcare directă din autostradă, șoferii care vin dinspre diverse regiuni ale țării de pe A0 nu vor mai fi obligați să folosească vechea Centură a Bucureștiului (DNCB) sau porțiunile aglomerate din DN1 pentru a ajunge la aeroport, reducând astfel riscul de a pierde zborurile din cauza ambuteiajelor.

Proiectul include un drum expres cu o lungime de 2,55 kilometri, aproximativ 7,5 kilometri de bretele de legătură și pasaje supraterane peste DJ 200B și Autostrada A0.

Care este timpul de execuție al lucrărilor

Conform caietului de sarcini stabilit de CNAIR, proiectul este împărțit în două faze distincte, menite să asigure o planificare riguroasă.

Faza de proiectare va dura câteva luni, perioadă în care constructorul desemnat va trebui să realizeze proiectul tehnic detaliat și să obțină toate avizele și autorizațiile de construcție necesare.

Faza de execuție (lucrările propriu-zise) are alocat un termen estimat pe baza complexității structurilor (pasaje, noduri rutiere și consolidări de teren).

Valoarea totală estimată a contractului va fi finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin programele dedicate infrastructurii de transport, și din bugetul de stat.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor estimează că, dacă nu vor exista contestații prelungite după anunțarea câștigătorului, primele utilaje ar putea intra pe teren în perioada următoare.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a transmis către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), la jumătatea lunii mai, documentația necesară pentru lansarea licitației privind construcția unui drum expres ce va face legătura între Autostrada A0 București Nord și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă – Otopeni. Valoarea estimată a investiției depășește 400 de milioane de lei.

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